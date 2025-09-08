俳優の北村一輝が、日本テレビ系ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』(10月8日スタート、毎週水曜22:00～)に出演する。

北村一輝

桜田ひよりと佐野勇斗がW主演を務める今作は、人質と誘拐犯の2人が逃避行を始めたことで思わぬ事態に巻き込まれていくノンストップヒューマンサスペンスドラマ。北村は、結以(桜田)の父で、日本有数の製薬会社の社長・八神慶志を演じる。

創業者の八神恭一と血縁関係はなく、養子縁組をする形で八神製薬を継いだ。妻の結花との間に待望の娘・結以を授かったが結以の誕生と引き換えに結花は帰らぬ人に。その後は結以を愛娘としてだけでなく後継者としても意識し、厳しくも大切に育ててきた。しかしその結以が20歳のバースデーパーティーで何者かに誘拐されてしまう…。

■北村一輝 コメント

秋元プロデューサーから、今作の生まれた背景、作品に懸ける並々ならぬ熱意を伺い、心を大きく動かされました。

リアリティを追求するというより、どこかアメコミやヒーロー作品を彷彿とさせる大胆な世界観に迷いもありますが、言動の端々からさらなる秘密があることを感じさせる役どころに不思議と胸が高鳴っています。皆さんも楽しみにご覧ください。

