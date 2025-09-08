サーフビバレッジは9月、「SURF VOLT強炭酸水」「SURF VOLT強炭酸水レモン」をリニューアル発売する。価格はオープン。

両商品は、口に含んだ瞬間にガツンと来る強刺激と、持続する強炭酸が特徴。山梨県山梨市で採水された天然水と純水を独自の配合で混ぜ合わせ、口に入った瞬間に刺激が広がるように4.5GV以上の炭酸ガスを注入した。容量は、500ml・1L。