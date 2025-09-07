大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間5日、ピッツバーグ・パイレーツに3-5で敗れた。ナショナルリーグ中地区最下位相手にスイープされるという結果になったが、不甲斐ない戦いぶりは相手チームにも嘲笑されているようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

今カードのドジャースは1戦目に7-9で打ち負けると、続く2戦目は0-3の完封負けを喫し早々に負け越しが決定。3戦目は先発のブレイク・スネル投手が5回5失点と試合を作れず、打線も9回に3点を返すのがやっとだった。

同メディアは「パイレーツの球団公式Xは、水曜日に0-3で敗れたドジャースの傷口に塩を塗るような投稿をした。投稿には『カウボーイズファンにとってまた厳しい一日だ』と書かれていた」と言及。

続けて、「NFLチームのダラス・カウボーイズはその人気の高さから、アメリカを代表するチームとして広く知られている。球界では通常、最も有名なチームはニューヨーク・ヤンキースとされているが、パイレーツはドジャースを球界のカウボーイズと称することで、皮肉を込めて賛辞を与えたようだ。いずれにせよ、ドジャースが今季苦戦を続けていることで、パイレーツのようなチームにはディフェンディングチャンピオンを攻撃する理由が生まれている」と記している。

【関連記事】

【了】