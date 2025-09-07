今オフの“進退”は…？プロ野球、来季の去就が注目される監督6人。指揮官の…

2025年のプロ野球は、レギュラーシーズンの最終盤に突入している。セ・リーグは阪神タイガースが首位を独走。パ・リーグは2チームによる熾烈な優勝争いが展開されている。このような状況の中、監督人事を巡る動きも始まっていると見られており、続投か退任か、状況が不透明な指揮官もいる。そこで今回は、去就が注目される監督を紹介する。

高津臣吾（東京ヤクルトスワローズ）

・投打：右投右打

・身長／体重：180cm／75kg

・生年月日：1968年11月25日

・経歴：広島工 - 亜細亜大

・ドラフト：1990年ドラフト3位（ヤクルト）

今季限りでの退任が決定的と目されている東京ヤクルトスワローズの高津臣吾監督。リーグ優勝・日本一の実績は色褪せないが、近年は苦しいシーズンの連続だった。

亜細亜大からドラフト3位でヤクルトに入団した高津は、プロ3年目で56試合に登板し、防御率2.30、20セーブをマーク。守護神としての地位を確立すると、翌1994年には最優秀救援投手を受賞した。

2001年からは3年連続30セーブをクリアし、その後はメジャーリーグや独立リーグなどでプレー。現役引退後はヤクルトの二軍監督を経験し、2020年から一軍を指揮することになった。

就任初年度は苦戦を強いられたものの、翌2021年にはチームをリーグ優勝・日本一へと導いた高津。2022年も日本一こそ逃したものの、2年連続リーグ制覇を達成した。

しかし、その後はチームが低迷し、今季も現時点でセ・リーグ最下位。退任が既定路線となっているが、意地を見せたいところだ。

新庄剛志（北海道日本ハムファイターズ）

・投打：右投右打

・身長／体重：181cm／76kg

・生年月日：1972年1月28日

・経歴：西日本短大付高

・ドラフト：1989年ドラフト5位（阪神）

若手選手の台頭が目覚ましい北海道日本ハムファイターズ。その礎を築いた新庄剛志監督も、来季の去就が注目されている。

1989年ドラフト5位で阪神タイガースに入団し、意外性のある打撃と球界屈指の外野守備で活躍。2000年にはキャリアハイの28本塁打を放つと、メジャーリーグにも挑戦した。

MLB入りを経て2004年に日本ハムへ入団すると、さまざまなパフォーマンスでも球界を盛り上げた新庄。日本一を達成した2006年に、電撃引退を決断した。

その後、2022年から日本ハムの監督に就任。就任1年目から2年連続最下位に甘んじたが、昨季は若手の成長も進み、2018年以来のAクラス入り（2位）を果たした。

昨オフには新たに1年契約を締結。今季は熾烈な優勝争いを演じており、着実にチーム力の底上げを実現させた新庄監督。しかし、単年契約を結んでいるだけに、Aクラス入りでも続投確定とは言えない状況だ。

吉井理人（千葉ロッテマリーンズ）

・投打：右投右打

・身長／体重：188cm／95kg

・生年月日：1965年4月20日

・経歴：箕島高

・ドラフト：1983年ドラフト2位（近鉄）

今季のリーグ優勝が消滅し、クライマックスシリーズ（CS）進出も絶望的な千葉ロッテマリーンズ。吉井理人監督に対する評価も、厳しいものになっている。

近鉄バファローズに入団後、1998年に10勝・24セーブの成績を残した吉井。クローザーとしての才能を開花させると、1995年からヤクルトスワローズに移籍。ヤクルトでは先発投手として躍進し、加入初年度から3年連続2桁勝利を挙げた。

1998年にはメジャーリーグに挑戦。ニューヨーク・メッツなど複数球団でプレーしたのち、2003年から日本球界に復帰した。

2007年はオリックス・ロッテの2球団でプレーし、同年限りで現役引退。以降はコーチとして経験を積み、2023年からロッテの監督に就任した。

就任初年度から2年連続Aクラス入りを達成。悲願のリーグ優勝を目指した今季だったが、他球団に遅れを取る形に。5位球団に大きく引き離され、パ・リーグ最下位に沈んでいる。

三木肇（東北楽天ゴールデンイーグルス）

・投打：右投両打

・身長／体重：180cm／75kg

・生年月日：1977年4月25日

・経歴：上宮高

・ドラフト：1995年ドラフト1位（ヤクルト）

自身2度目となる一軍指揮官に就任した三木肇監督。近年の東北楽天ゴールデンイーグルスの人事を踏まえると、去就に注目が集まりそうだ。

1995年ドラフト1位でヤクルトスワローズに入団するも、バッティング面で苦しみ続けた三木。スイッチヒッターに挑戦するなど打開策を講じたが、レギュラー定着には至らなかった。

北海道日本ハムファイターズでのプレーも経て、2008年限りで現役引退を決断。コーチ経験を経て、2020年から東北楽天ゴールデンイーグルスの一軍監督を務めるも、レギュラーシーズンを4位で終えた結果、翌年には二軍監督に配置転換された。

迎えた2025年、5年ぶりとなる楽天の一軍監督に就任。クライマックスシリーズ（CS）争いを繰り広げているが、2位以上には大きな差をつけられている。

近年の楽天を見ると、頻繁に監督交代が行われている。前任の今江敏晃監督は1年で退任しており、またしても1年での交代になるのか、オフの動向が注視されている。

新井貴浩（広島東洋カープ）

・投打：右投右打

・身長／体重：189cm／102kg

・生年月日：1977年1月30日

・経歴：広島工 - 駒沢大

・ドラフト：1998年ドラフト6位（広島）

広島東洋カープを指揮して3年目を迎えている新井貴浩監督。来季の契約に向けて、正念場のシーズン終盤を迎えている。

1998年ドラフト6位で広島に入団し、2002年にレギュラーを獲得。2005年には打率.305、43本塁打、94打点をマークし、本塁打王のタイトルを獲得した。

その後、2007年オフに阪神タイガースへ移籍したが、2015年からは古巣・広島に復帰。翌2016年は打率.300、19本塁打、101打点の成績でシーズンMVPに輝き、25年ぶりリーグ優勝の立役者となった。

NPB通算2203安打、319本塁打、1303打点と傑出の数字を残し、2018年で現役を引退した。

広島の監督には、2023年から就任。昨シーズンは8月末まで首位争いを演じるも、終盤に大失速。最終的には4位でシーズンを終え、悔しさが残る1年だった。

今季も7月に苦しんだ中、Aクラス争いには踏みとどまっている状況。新井監督が来季も続投するのか、残りのシーズンの戦いぶりが1つの焦点となりそうだ。

三浦大輔（横浜DeNAベイスターズ）

・投打：右投右打

・身長／体重：183cm／88kg

・生年月日：1973年12月25日

・経歴：高田商

・ドラフト：1991年ドラフト6位（横浜）

昨季の日本一から一転、クライマックスシリーズ（CS）進出も危うい位置にいる横浜DeNAベイスターズ。三浦大輔監督の去就にも注目が集まっている。

1991年ドラフト6位で横浜大洋ホエールズ（現：DeNA）に入団すると、高卒4年目に8勝をマークし、頭角を現し始めた三浦。1998年には初の2桁勝利（12勝）を挙げ、リーグ優勝、日本一に貢献した。

チームの絶対的エースとして腕を振り続け、通算172勝をマーク。2016年限りで現役を引退し、2021年シーズンから一軍監督に就任した。

就任1年目は最下位に沈んだものの、2022年はセ・リーグ2位。翌年以降もAクラスを死守し、昨季はCSを制して日本シリーズに出場した。

さらに、日本シリーズでは福岡ソフトバンクホークスを4勝2敗で破り、1998年以来の日本一を成し遂げた。

リーグ優勝を目指して迎えた今季だったが、開幕から振るわず、リーグ優勝は絶望的な状況。今季で就任5年目を終える三浦監督だが、来季もタクトを振り続けるのだろうか。

【了】