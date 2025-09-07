イングランド代表を率いるトーマス・トゥヘル監督が、エベレチ・エゼ（アーセナル）、ノニ・マドゥエケ（アーセナル）、マーカス・ラッシュフォード（バルセロナ／スペイン）のパフォーマンスについて語った。イギリス『ITV』が指揮官のコメントを伝えている。

FIFAワールドカップ26欧州予選・グループKの第5節が6日に行われ、イングランド代表はホームでアンドラ代表と対戦。試合は、25分にマドゥエケが相手のオウンゴールを誘って先制すると、67分にはデクラン・ライス（アーセナル）が追加点をもたらし、2－0でイングランドが勝利した。

試合後、トゥヘル監督は『ITV』で「試合を加速させる小さなチャンスを逃してしまった」としたうえで、「エブス（エベレチ・エゼ）は10番としてプレーしたが、ベストの出来ではなかった。トレーニングでは素晴らしかったが、今日は判断のところで少し苦しんだ。ノニ（・マドゥエケ）のラストパスも決定的ではなかったし、ラッシュフォードも良い場面はあったが、アシストにつなげることはできなかった」と、先発出場したエゼ、マドゥエケ、ラッシュフォードのパフォーマンスについての課題を指摘した。

イングランドは次節、9日にアウェイでセルビア代表と対戦する予定だ。

