オランダ代表を率いるロナルド・クーマン監督が、MFフレンキー・デ・ヨング（バルセロナ／スペイン）の代表離脱について説明した。6日、スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』が指揮官のコメントを伝えている。

4日に行われたFIFAワールドカップ26欧州予選でオランダはポーランド代表と対戦し、1－1で引き分けた。この試合にF・デ・ヨングは先発出場したが、試合途中に臀部の違和感を訴えて途中交代していた。そして5日、オランダサッカー協会（KNVB）は同選手が代表から離脱すると発表した。

クーマン監督は、7日のリトアニア代表戦を前にした記者会見で「試合中に彼は違和感を感じていた。だからフレンキーを交代させたんだ。明日の試合に出場できるほど回復していなかった。深刻なケガではないと思う」と負傷について説明し、「だが、プレーさせるにはリスクが大きすぎた」と、F・デ・ヨングが代表から離脱した理由を説明した。

なお、F・デ・ヨングが所属するバルセロナは14日にラ・リーガ第4節でバレンシアと対戦し、18日にはチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第1節のニューカッスル戦に臨む予定となっており、負傷が長引けば同クラブにとって痛手となる。

