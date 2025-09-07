新しい学校のリーダーズ、日本13カ所と海外4都市を巡るツアー開幕

新しい学校のリーダーズが、全国・海外ツアー「新しい学校はすゝむツアー」を9月6日（土）、千葉・市川市文化会館で開幕した。オフィシャルレポートを掲載する。

7月には幕張メッセで過去最大規模のワンマンライブを成功させ、節目の年を大きく飾った彼女たち。勢いそのままに、日本全国13都市と海外4都市を巡る「新しい学校はすゝむツアー」がスタートした。

チケットはソールドアウト。SUZUKAの「新しい学校はすゝむツアーいざ開幕！」を合図に、6月に公開された映画『青春イノシシ ATARASHII GAKKO! THE MOVIE』の表題曲「Go Wild」で幕を開け、「Change」や「Tokyo Calling」など人気曲を披露。さらに、ベストアルバムで初音源化された結成当初の名曲「宮尾」も披露され、観客を大いに沸かせた。

今回のツアーでは、グループとして初めてのユニットセクションも登場。MIZYUとSUZUKAによる「恋の遮断機」、KANONとMIZYUの「楽園にて、わたし地獄」から、RINとSUZUKAによる「透明ボーイ」のほか、ソロでの楽曲披露もあり、普段のライブでは見られない編成でのパフォーマンスに、会場から大きな拍手が送られた。

その後はメンバーがステージを飛び出し、2階席を含めた観客のもとを縦横無尽に駆け回る演出も。SUZUKAは「幕張からもっと進んでいる姿を届けたい、自分たちが心から楽しめるセットリストで、みんなと一緒に楽しみたい！︎」と語り、10周年イヤーにふさわしく新旧織り交ぜた全22曲を披露した。

本ツアーは、国内公演としてはグループ初の「全編動画撮影可能」ライブツアーとなる。「全く同じライブは二度とない」という信念のもと、新しい未来へ”すゝむ” 彼女たちの姿にぜひ注目してほしい。一部公演は現在もチケット発売中。

＜ライブ情報＞

「新しい学校はすゝむツアー」

◆千葉・市川市文化会館 大ホール

2025年9月6日（土）開場 16:00 / 開演 17:00

◆東京・昭和女子大学 人見記念講堂

2025年9月13日（土）開場 16:00 / 開演 17:00

◆北海道・カナモトホール（札幌市民ホール）

2025年9月18日（木）開場 17:00 / 開演 18:00

◆香川・サンポートホール高松 大ホール

2025年9月23日（火祝）開場 16:00 / 開演 17:00

◆福島・けんしん郡山文化センター（郡山市民文化センター）大ホール

2025年10月11日（土）開場 16:00 / 開演 17:00

◆上海・瓦肆 VAS est

2025年10月7日（火）

◆宮城・仙台サンプラザホール

2025年10月12日（日）開場 16:00 / 開演 17:00

◆新潟・りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館 劇場

2025年10月24日（金）開場 17:00 / 開演 18:00

◆熊本・市民会館シアーズホーム夢ホール

2025年11月1日（土）開場 16:00 / 開演 17:00

◆福岡・福岡サンパレス

2025年11月2日（日）開場 16:00 / 開演 17:00

◆愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

2025年11月7日（金）開場 17:00 / 開演 18:00

◆静岡・富士市文化会館 ロゼシアター大ホール

2025年11月9日（日）開場 16:00 / 開演 17:00

◆広島・上野学園ホール（広島県立文化芸術ホール）

2025年11月14日（金）開場 17:00 / 開演 18:00

◆台北・Zepp Taipei

2025年11月30日（日）

◆シドニー・Hordern Pavilion

2025年12月4日（木）

◆メルボルン・Festival Hall

2025年12月4日（木）

◆大阪・オリックス劇場

2025年12月21日（日） 開場 16:00 / 開演 17:00

