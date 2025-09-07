Mrs. GREEN APPLE「忘れられないよね」「どっかんどっかんよ！」“ラブシャ”出演を振り返る

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。

9月1日（月）の放送では、9月に入ったということで、近況などについて語り合いました。

大森： 8月が終わりまして！ さすがに学生のみんなは夏休みが終わったのかしら、という。

若井：そうかもね！ もう9月入ったら、一区切りな感じしますもんね！

大森：宿題終わったか～？

若井：どうですか～？

大森：さあ、今日の授業は、生徒のみんながどんな夏を過ごしていたのか？ みんなの夏をチェックしていきたいと思います！

若井：僕達もこの夏は、ベストアルバム『10』のリリースがあったり、（デビュー10周年記念ライブ）「FJORD（MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜）」があったり！

藤澤：サマソニ（SUMMER SONIC 2025）、ラブシャ（SWEET LOVE SHOWER 2025）、夏フェスに出ましたね！

大森：ラブシャ、どうでした？ りょうちゃん（藤澤）！

藤澤：ラブシャ！ 本当に！

若井：忘れられないよね、あれ！

藤澤：……どっかんどっかんよ！

若井：なんであんなになっちゃったの？

大森：「SWEET LOVE SHOWER」っていうタイトルの回収をりょうちゃんがして！

藤澤：（笑）。

若井：このために「SWEET LOVE SHOWER」って名前だったんだ！ っていうのをりょうちゃんが見事に体現してくれて！

大森：「SWEET LOVE SHOWER」したよね！

藤澤：厚かましいというか、おこがましいですけれども！

若井：で、表彰されたもんね！

藤澤：（笑）。

大森：誰よ！ 誰に？ どこの（笑）？

藤澤：「こんな風に『SWEET LOVE SHOWER』してほしい！」って（笑）！

大森：（笑）。

（藤澤先生、笑って後ろにのけぞり椅子から落下しかける）

藤澤：あぶねっ！ やめてくれよ～!!

大森：何もやってねーのよ（笑）。

若井：1人で盛り上がんなよ、そんな！

