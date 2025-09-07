有吉弘行「会話が全部止まるんですよね」自身のラジオ番組で“ラジオ共演NG”を告白した先輩芸人とは？

有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。8月31日（日）の放送は、アシスタントにデンジャラス・安田和博を迎えてお送りしました。

◆ダチョウ倶楽部とラジオ番組にゲスト出演するも…

有吉は、ダチョウ倶楽部とともに「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」にゲスト出演。すると、開口一番に「私、もう（寺門）ジモンさんと一緒にラジオに出るのは、やめにしたいと思います」と告白します。

その理由について「ジモンさんの発言で会話が全部止まるんですよね。高田先生も苦い顔をしていました」と説明。また、高田さんからも「本番が終わって出て行くときに『有吉、今度はお前1人で来いよ』と（笑）。ありがたい言葉をいただきました」と打ち明けます。また、実際に放送を聴いたという安田も「たしかに“よく会話が止まるなぁ”っていうのは感じましたね」と言い、スタジオの気まずい空気をリアルタイムで感じていたそう。それを聞いた有吉は、改めて「冷や汗をかいてしまいました」と苦笑いを浮かべます。

さらに、「アメトーーク！」（テレビ朝日系）の「ダチョウ倶楽部を考えよう2025」で共演したときもひと悶着あったことを明かし、「肥後（克広）さんとジモンさんが本気でケンカするような空気になって。あのときも会場が冷えきりましたけど……今回も冷えきっていましたね」と振り返っていました。

＜番組概要＞

番組名：有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER

放送日時：毎週日曜 20:00～21:55

放送エリア：TOKYO FMをのぞくJFN全国25局ネット

パーソナリティ：有吉弘行

番組Webサイト：https://audee.jp/program/show/27400

スマホアプリ 「AuDee（オーディー）」ではスペシャル音声も配信中！