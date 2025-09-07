大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースはレギュラーシーズン終盤に入り、故障者が徐々に戻ってきつつある。主力リリーフのマイケル・コペック投手も日本時間2日から復帰しているが、今後の展開次第では今オフ放出される可能性があるかもしれない。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

昨年途中にドジャースに加入したコペックは、同年オフに1年520万ドルの契約で残留した。しかし、今季は右肩のインピンジメント症候群、右膝半月板損傷など故障が相次いた影響で、同5日終了時点で9登板、5ホールド、防御率1.23とあまり試合に出ていない。

同メディアは「ブリーチャーレポートのティム・ケリー記者は、無制限のフリーエージェント（FA）になるコペックがドジャースに復帰することはないだろうと考えている」としつつ、「昨季のコペックはレギュラーシーズン32登板で防御率0.87という数字を残し、リリーフ陣の重要な歯車となっていた。しかし、今季の残り期間で健康を維持できない場合、ドジャースが彼の復帰にどの程度の関心を持つのか疑問に思うのも当然だ」というケリー記者の見解を紹介。

続けて、「彼はこれからの期間で実力を証明し、出場可能な時に自分がどんな力を発揮できるかチームに示さなければならないだろう。ケリー氏の指摘通りに再び苦戦したり、IL入りした場合は、来季にチームと再会できるかどうかは大きな疑問だ」と記している。

