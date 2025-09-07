有吉「生意気な口をきくんじゃないよ」NHK大河ドラマ「べらぼう」出演でのSNSの声に喝

有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。8月31日（日）の放送は、アシスタントにデンジャラス・安田和博を迎えてお送りしました。

◆NHK大河ドラマに出演

8月31日放送のNHK大河ドラマ「べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～」に有吉が出演。演じたのは、徳川家康に仕えた伊賀忍者の末裔・服部半蔵で、井上祐貴さん演じる松平定信から留守を任された白河藩の重責を担う人物です。出演時間は約20秒と短かったものの、大きな話題となりました。

一方、有吉いわく、SNSではドラマとサンドリの放送時間が重なっていることから、「裏かぶり（同じ時間に違う局の番組に出演すること）は大丈夫なのか？」といった声もあったそうですが、「ちゃんと調整しているんだから大丈夫なんだよ！ 生意気な口をきくんじゃないよ。（業界用語を）言いたいだけなんだから」と一喝。さらには「『Vはどうなってんの？』とか生意気に言うけど『VTR』だろ！いいんだよVなんて言わなくて」と怒りをあらわにします。

そして、今回の出演で気を良くした有吉は「ちなみに、2026年の大河ドラマは『豊臣兄弟！』、2027年は『逆賊の幕臣』と発表されていて、2028年も、うわさだけど“こういう人たちが出るよ”っていう話がありますね。ですから、2029年か2030年……おねがいします。服部半蔵にチャンスをください！」と大河ドラマ主演へ意欲を見せていました。

