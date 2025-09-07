今日の運勢は？ 9月8日（月）12星座占いランキング！ 第1位は蠍座（さそり座）！ あなたの順位は何位？

2025年9月8日（月）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）9月8日（月）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやびさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は蠍座（さそり座）！ あなたの星座は何位……？長年悩んでいたことから解放されるなど、心がスッキリする出来事が起こりそう。気分も変わり、さらに頑張っていこうと思えるようです。他者から良い話などが舞い込んで恋愛にも良い影響がある予感。今日は、流れに任せていたほうが上手くいきそう。友人から連絡があって、会う約束などをするかも。将来に向けて、新たなビジョンも思いつくかもしれません。自分の想いや考えをまとめておきましょう。自分1人ではできなかったことが、周りのサポートも入りできるようになりそう。肩の荷が下りるような感覚になるかも。なんとなく恥ずかしくて言えなかった思いや感謝を伝えるようにしましょう。これまで我慢していたことが、爆発してしまいそうになりますが、あなたの様子に気づいて受け止めてくれる存在が現れるようです。今日は思いきり甘えてみるのもアリ。泣いてスッキリするのも良いでしょう。予定などが変わりやすいようですが、イラッとせずに臨機応変に行動すると◎ 夜は大切な人たちと食事を共にすると良いでしょう。いろいろ語り合っていくうちに、新しい趣味を見つけることができるかも。これまでとは、違うことをしたくなりそう。周りからは衝動的に見えるかもしれませんが、少し前から考えていたもので、ようやく重い腰を上げたようです。先ばかりを考えずに今できることを積み重ねていくと◎今日は、親友や恋人のために行動するなど、周りの人に目を向けてみると良いでしょう。なんとなく苦手だった人の良い面に気づく場合もありそうです。思い込みなど手放してみて。これまで自分がおこなってきたことが、あなたの元に返ってくるようです。気持ちの整理をして、しっかり受け止めるようにしましょう。身の回りの掃除をすると、気分も落ち着き運気アップ！他者との間に生じていた誤解がなくなるなど、心情に変化があるようです。何でも捨てるのではなく、再利用など新たな使い道を考えていくと◎ 夜はゆったり過ごすようにすると良いでしょう。うっかりミスなどしやすいかも。やってしまったと思ったら、素直に謝るようにしましょう。上手くいかないと感じても、落ち込みすぎないように。今日できなくても、明日になれば上手くいくかも。周囲があなたの仕事を手伝おうとしているときに、何だかイラッとしてしまうかも。自分のペースを乱されたくないなど、考えがあるのかもしれませんが、少しは任せてみるのも大事なようです。自分の本当の思いに気づくなど、何だか心がかき乱れてしまう場合があるかもしれません。深呼吸をして、ゆったりした音楽を聴くなど、リラックスできるようにしましょう。ホットミルクなど飲んで早めに就寝するもアリ。終わりと始まりが交差するような1日。自分自身も何か変化していくのを感じるかもしれません。内面と向き合って、落ち着ける時間を設けると良いでしょう。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。