2021年に取材した東京都北区の学童野球チーム『BLOSSOM BASEBALL CLUB』（以下、ブロッサム）。存続が危ぶまれた２チームが合併したことで誕生したチームは、活動方針を大きく転換したことなどにより、短期間で34人の部員を擁するチームになったことを紹介しました。あれから４年が経過し、発足間もなかったチームはその後どうなったのでしょうか？ 久しぶりにチームを尋ねてみました。

＜運動能力の土台部分を鍛えることにたっぷりと時間を割く＞

2021年取材当時の部員数は34人。それが現在ではさらに増え、６学年合計で60人の大所帯となっていました（５･６年21人、３･４年22人、１･２年17人）。

「保護者の負担がないこと。楽しく練習をやっている様子をこまめにSNSに投稿していること。それが多くの部員が集まる理由でしょうか」

そう答えてくれたのは５・６年チームの伊場竜太コーチ。ちなみに４年前に取材した際も別のコーチが同じ事を話していました。それはチーム発足以来、方針がブレいてないということなのかもしれません。

ちなみに伊場コーチはブロッサムで指導するようになって２年目で、大学・社会人時代は「強打のキャッチャー」で鳴らした選手。４年前に取材した際も社会人野球出身のコーチが指導をされていました。「それはたまたまです」と伊場コーチは言っていましたが、社会人でバリバリやっていたコーチが指導しているということも、当時と変わっていませんでした。

この日はチームが参加している区内のリーグ戦が行われる日。試合開始は10時10分からでしたが、子ども達は8時30頃には試合会場に集まっていました。ですがそこに保護者の姿はありません。高学年チームは現地集合、現地解散がチームの基本スタイル。この日も各々が公共交通機関などを使って試合会場に集まっていました。これは親の送迎負担の軽減と子ども達の自主・自立を促すことが目的。

「野球は（競技の特性上）どうしても受け身になってしまいがちです。ですので高学年の子ども達には自分で考えて行動できるように、自主・自立して欲しいと思っています」

コーチ指導のもと、ウォームアップがスタート。倒立やブリッジ、通称『アニマル』と呼ばれるワニやクマ、キリンなどの動物の動きを模したコーディネーショントレーニングなどが行われ、給水タイムを挟みつつ、たっぷり１時間程度汗を流しました。

この日は試合日のため行われませんでしたが、日頃の練習ではリズムトレーニングやパルクールなどにも多くの時間を割いているとのこと。これも４年前から変わらず行っていることの一つ。

「今の子達は公園で野球遊びもできないですし、そもそも外遊びをする子も少ない。そんな子達にいきなり週末だけ野球をやらせるはかなりハードルが高い。ですので、野球をやる前段階としてコーディネーショントレーニングやリズムトレーニング、パルクールなどをたっぷり行って、体をたくさん動かす、色んな動きをさせることを意識しています」

ですが、これらのトレーニングが直ちに野球の上手に直結するとは考えていないと言います。

「これらのトレーニングによって運動能力自体は間違いなく上がっていると思います。倒立もブリッジも全くできなかった子たちができるようになっていますから。ただ、それが野球にどう繋がっているかは、今の段階では正直断言はできません。ですが（より高度な体の動きや反応が求められる）次のステージ以降で、必ず野球にも、野球以外の競技にも繋がると思ってやっています」

ブロッサムが発足当初から大事にしているのは子ども達の「後伸びする力」。少年野球で勝つことをゴールとしない、少年野球でお腹いっぱいになることを良しとしない。だからこそ、練習では子どもたちの運動能力の土台部分を鍛えることにたっぷりと時間を割くことができる。

ブロッサムは、見方を変えれば「野球をメインにした運動クラブ」と言えるかもしれません。このチームに子どもを入れたいと思う親が多いのも頷けます。

＜試合出席率に応じた打席数を保証＞

この日行われた試合は、打席数の少ない子ども達に打席の機会を与えることを目的に行われたもの。ちなみにブロッサムでは全選手に対して試合出席率に応じた打席数が保証されています。

「チームとして、春、秋それぞれに目標とする大会を定めています。その大会に出場するメンバーは実力主義としていますが、それ以外の大会、試合では基本的に上位学年を優先して使いつつ、できるだけ多くの子達に出場の機会を与えるようにしています」

この日の試合は7-1で完敗。幾つかミスもありました。ですがベンチからの怒声、罵声はありません。むしろ、ベンチの子ども達からは「ピッチャー、ボール走ってるよ！」「切り替えていこう！」といった仲間を励ます声や、「２アウトー！ 内野定位置だよ！」「レフト、下がって！」などの仲間に指示を出す声が、試合を通じてずっと出続けていました。

監督、コーチも子ども達に手取足取り指示を出すことはせず、子ども達の「気付き」に繋がるヒントをぼそっと言う程度。子ども達が自分で考えて行動することを促しているように見えました。

「負けることはいいんです。ミスをすることもしょうがない。でも負けたことを悔しがったり、ミスをしたならば『もっと練習しよう！』とか、子ども達にはそういう気持ちは持って欲しいですね。その辺がちょっと淡泊というか、物足りない。チームとしての課題の一つですね」

試合後にそう話してくれた伊場コーチ。今後の目標を尋ねると「勝利にそこまでこだわっているわけではありませんが、年に1度くらい都大会に出場できたらいいんですけどね」と返ってきました。

楽しいだけではなく、少しだけ強さも求め始めたことが４年前から変わったことかもしれません。ブロッサムの今後の活躍を楽しみにしたいと思います。（取材・写真：永松欣也）