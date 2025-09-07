大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは後半戦に入り、今一つ白星を積み重ねられない戦いが続いている。投打で故障者が相次いでいることも苦戦の要因だが、近日中に一気に3名の選手が戻ってこれそうな見込みとなっているようだ。米公式サイト『MLB.com』が報じた。

同メディアは「マックス・マンシー内野手は木曜日、トミー・エドマン外野手とアレックス・ベシア投手に続き3Aでリハビリ任務を開始した。3人とも、月曜日から始まるコロラド・ロッキーズとのホーム3連戦でメジャーに復帰する可能性がある」と言及。

続けて、「ベシアは終盤の戦況を安定させるのに役立つだろうが、マンシーとエドマンの復帰はさらに大きな影響を与える可能性がある。木曜日時点で、チームのwRC＋上位3名は大谷（168）、ウィル・スミス捕手（153）、マンシー（145）だった。マンシーが復帰すれば、不安定な打線を安定させることができるだろう。エドマンの復帰は、ドジャースの守備構成に興味深い変化をもたらす可能性がある。エドマンの欠場中、チームにはアンディ・パヘス外野手以外に中堅レギュラーとして活躍できる選手はいなかった。戦線復帰により、右翼、左翼を柔軟に調整できる可能性がある」と記している。

地区優勝争いが不安視されているドジャースだが、3名が見込み通りに復帰すればチームに強力な追い風が吹くことは間違いないだろう。

【関連記事】

【了】