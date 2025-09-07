約1年後に控えるFIFAワールドカップ26の開催地・アメリカへ遠征中の日本代表は日本時間7日、オークランド・コロシアムでメキシコ代表と対戦。FIFAランキングで上位に位置するメキシコに主導権を与えない試合を展開したがゴールを奪うことはできず、0－0のスコアレスドローという結果に終わった。

メキシコ戦の後半から途中出場し、右ウイングバックの位置に入った日本代表MF伊東純也（ヘンク／ベルギー）は試合後、「縦に行こうとしたんですけど、縦を切られていた」と振り返り、「そこまで行ける場面はなかった」とコメント。お互いに良さを消し合うような格好になったが、「前半のチャンスがあったところで1点決めれていれば良い試合展開になると思う」と述べ、良い入りを見せた序盤を勝負所に挙げた。

自身の状態に関しては「まだ少し痛みがあるので、早く（痛みが）なくなってほしい」と述べ、万全の状態ではないことを明かしつつ、次戦のアメリカ代表戦に向けては、「中2日で移動もあって、メンバーを大幅に変えると思うので、出たらしっかりやりたい」と意気込んだ。

日本時間10日に予定されているアメリカ戦は、同8時キックオフ予定。NHK BSにて生中継、U-NEXTにてリアルタイム配信（無料）と見逃し配信（試合後72時間無料）される。