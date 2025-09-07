大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、正三塁手のマックス・マンシー内野手の契約が満了する。現状では、1年1000万ドルの球団オプションを行使し残留させると予想されているが、他の選択肢もまだ消えてはいないのかもしれない。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

現在35歳のマンシーは開幕から5月までは打撃不振に陥っていたが、6月に月間打率.345、8月は.348をマーク。左膝や右腹斜筋の故障により欠場がかさんでいるものの、打撃自体は持ち直しているという状況だ。

同メディアは「今季のマンシーは2度故障者リスト（IL）入りしているが、5月7日以降の54試合で打率.313、OPS1.082を記録している。今オフ球団オプションを行使し、彼を再獲得するのはお買い得かもしれない」と言及。

その一方で、「三塁補強をどのように進めるかについては、依然として議論が続いている。ジアスレチックのジム・ボウデン記者は、アレックス・ブレグマン内野手が適任と評している。彼はボストン・レッドソックスとの契約に付帯するオプトアウト次第で、今オフにフリーエージェント（FA）になるかどうかが決まる。ドジャースがパワーを追及することには際限がなく、今オフもFA市場に巨額を投じるとしても不思議ではない」と指摘している。

