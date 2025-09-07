【鹿児島県阿久根市】大迫力! 1万発もの花火とグルメを楽しめるイベント、人気のふるさと納税返礼品とは?

東シナ海に面した約40キロメートルにも及ぶ美しい海岸線を有する鹿児島県阿久根市(あくねし)は、温暖な気候と相まって新鮮な魚介類や四季折々の農産物が自慢のまち。

全国に“食のまち阿久根”として知られており、「うにと阿久根の旬まつり」「阿久根伊勢えび祭り」「華の牛肉祭りAKUNE」など食のイベントに取り組んでいるのも特徴。万葉集にも詠まれた日本三大急潮の一つ黒之瀬戸や、野生鹿が棲む海水浴場として人気の阿久根大島など「みどこい」満載です。「みどこい」とは、阿久根の方言で「中心のよいところ、実所」のことなのだそう。

今回紹介するのは、1万発もの花火がレーザーショーとともに楽しめる「阿久根みどこい秋まつり花火大会」。地元鹿児島・九州のおいしいものが並ぶ露店も魅力的な花火大会です。

本稿では、マイナビふるさと納税担当者が気になったイベントと、ふるさと納税返礼品を紹介していきます。

今回は阿久根市のイベント「阿久根みどこい秋まつり花火大会」の詳細と、人気の返礼品などについて調べてみました!

港と海と花火のコラボレーション! 「阿久根みどこい秋まつり花火大会」について

阿久根みどこい秋まつり花火大会

・開催日時：令和7年10月11日(土) ※荒天順延日：令和7年10月12日(日)

・開催時間：18時30分打上開始

・開催場所：阿久根新港外港

・アクセス：【車】阿久根北ICから約10分、水引ICから約30分

【電車】阿久根駅から徒歩約15分

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

・参加費：なし

まちの“み(見・魅・味・美)どころ”をアピールする「阿久根みどこい祭り」の花火大会「阿久根みどこい秋まつり花火大会」。普段は新鮮なお魚が並ぶ阿久根の港に人の波が押し寄せ、観客の数は毎年2万人以上なのだとか!

連続で上がる1万発もの大輪の花火は迫力満点! 大玉50連発や複数のポイントから同時に打ち上がる花火、海上にしつらえた仕掛け花火の美しさは、心に残るものばかり。

混雑はするそうですが広いエリアで打ち上げられるので、ゆっくり鑑賞できるポイントや穴場が多いのも特徴です。

港の風情と海に映る花火のはかなさが郷愁をかきたて、澄んだ秋の空気が花火をより鮮やかに見せてくれる「阿久根みどこい秋まつり花火大会」は、「みどこいまつり」のフィナーレに相応しいイベントです。

また、定番のかき氷と焼きそばだけでなく、地元のグルメが並ぶ露店も魅力! バラエティに富んだお店をめぐるのも楽しい花火大会です。

自治体からのメッセージ

阿久根市は東シナ海と雄大な山々に面した、自然豊かなまちです。そのため、新鮮な魚介類や山の幸をいいとこどりした、食のまちとしても知られています。美しい自然が生み出す特産品の数々は、どれをとっても魅力あふれるものばかり! 熟練の職人が作り出すこだわりの逸品は、一度食べればきっと忘れられない味になります。自然と人、そして長い歴史が織りなす、「みどこい」あふれるまち阿久根市をぜひよろしくお願いします!

阿久根市のふるさと納税返礼品について

世界基準の徹底した衛生管理を行っている事業者「スターゼンミートプロセッサー」の黒毛和牛、阿久根市の地域貢献の一環としてイングリッシュガーデンと農園を一体化した観光農園施設「農園ガーデン空」がつくる自慢のジェラートを紹介します。どちらも阿久根市の中で人気の返礼品なのだそう。

鹿児島県産！黒毛和牛モモスライス(約600g)

・提供事業者：スターゼンミートプロセッサー株式会社 加世田工場

・内容量：鹿児島県産 黒毛和牛モモスライス約600g

・寄附金額：1万円

鹿児島県産黒毛和牛の脂身の少ないモモスライスです。しゃぶしゃぶやすき焼き、牛丼、肉豆腐など幅広いメニューで活躍すること間違いなし!

楽園のジェラート3種セット(合計9個)

・提供事業者：農園ガーデン空

・鹿児島県阿久根市多田454-2

・内容量：楽園のジェラート3種(合計9個) いちご3個、レモン3個、ブルーベリー3個

・寄附金額：1万2,000円

阿久根市は日当たりの良好な土地に恵まれ温暖でありながら、果実の栽培に欠かせない寒暖差もあり、色・香り・味(甘み)の三位一体を生み出す好適地。そんな同市にある自社農園で栽培した新鮮な果実を鮮度の高いまま自社工房で製造したジェラートです。最新の機械と細やかな手作業で、素材本来の風味を活かした味わいを楽しめます。

今回は鹿児島県阿久根市のイベント「阿久根みどこい秋まつり花火大会」と、人気の返礼品を紹介しました。海から打ち上がる迫力満点の大輪の花火を楽しめるイベントです。大玉50連発や複数のポイントから同時に打ち上がる花火など、多彩な花火を港の風情と共に満喫できます。地元や九州のグルメを味わえる露店をめぐるのも楽しそうです。気になる人は、一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者