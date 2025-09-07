大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、外野陣に故障者や不振選手が相次いでいる。今季の残り試合は現有戦力で何とか乗り切るしかないが、来季は大型補強を交えて布陣を刷新するべきではという意見もあるようだ。米メディア『ニューズウィーク』が報じた。

補強候補に挙げられたのは、トロント・ブルージェイズ所属のボー・ビシェット内野手。今季は日本時間4日時点で137試合、打率.307、18本塁打、91打点といった数字を残している主力打者の一人だ。

同メディアは「ドジャースは過去に外野でゴールドグラブ賞を6回受賞したムーキー・ベッツ内野手を遊撃起用している。彼は好調を維持しているが、今オフには外野陣の見直しを検討する必要があるかもしれない。マイケル・コンフォート外野手は好調とは言えず、テオスカー・へルナンデス外野手もベンチ入りする時間が増えている。しかし、ベッツを外野に戻すなら、遊撃には新たな顔が必要になるだろう」と言及、

続けて、「ファンサイデッドのクリストファー・クライン記者はビシェットと契約することを提案した」としつつ、「ベッツを外野に回し、ビシェットをフルタイムで遊撃起用することは難しくないだろう。そうすれば、フレディ・フリーマン内野手らと内野は分担できる。もし獲得に動けばビシェットが断るのは難しいだろう。ワールドシリーズ（WS）進出への最短ルートだからだ」というクライン記者の見解を伝えている。

