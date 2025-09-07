俳優の山田裕貴が、8日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『しゃべくり007』(毎週月曜21:00～)に出演する。

山田裕貴

山田は、中日ドラゴンズと広島東洋カープで活躍した元プロ野球選手の父・山田和利さんとの思い出を語る。父について、「印象に残っているのは、二軍のオールスター戦で桑田真澄さんから2打席連続でホームラン打った」と活躍を思い返す。

自身も中学生までは野球少年で、全国出場レベルの野球クラブに所属していたという山田。「お父さんからのアドバイスは?」という質問に、山田は「プロ野球選手はアマチュアに教えちゃいけないという(ルールが当時あり)、それを息子にも守っていたらしくて…」と、野球の指導を通じた交流はあまりなかった様子。そんな少年時代の山田が野球の試合で活躍し、その帰り道に和利さんが言った言葉とは。

俳優を目指すターニングポイントとなった高校時代。「あだ名はプリンス」「文化祭で戦隊モノのブルー」など、友人達に囲まれた青春の素顔が明らかに。高校時代の秘蔵映像には、山田は「本当に出したくない映像」と赤面する。

同級生も続々スタジオに登場し、当時の思い出に大盛り上がり。さらに「50音で一発ギャグ」を作っていたというエピソードから、山田は「今日は何もかも捨てよう! 俳優だとか関係ない!」と捨て身のギャグを連続披露する。

下積み時代のエピソードも語る山田。俳優になるための養成所で、裏方やアルバイトの日々を送っていた。顔もほとんど映らないエキストラからアピールを重ねて少しずつ出番が増えていき、ついに戦隊シリーズへ抜てきされた。

デビュー時には「名倉(潤)さんのお子さんが僕の(戦隊シリーズ)ことを見てて」「めちゃくちゃうれしかったんですよ!」「(名倉の)家に行きました。衣装を着て」とネプチューン3人との思い出話も飛び出す。

そして、山田が俳優養成所時代に出会った「人生最大の恩人」と13年ぶりに再会。現在の活躍にエールを贈る手紙をもらい、山田は「僕の中で、めちゃくちゃ大きな存在」と思わず涙を見せる。

【編集部MEMO】

山田裕貴の父・和利さんは、8月16日に60歳で死去し、同26日に山田裕貴が自身のインスタグラムで親族代表として公表。今回の『しゃべくり007』の収録は、その前に行われている。

