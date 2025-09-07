山梨県の東部に位置する都留市(つるし)は、“平成の名水百選”に選ばれた富士山の清らかな湧水があふれ、“新・花の百名山”に選ばれた三ツ峠山(みつとうげやま)など、個性的な山々に囲まれた自然豊かなまち。

城下町の風情、江戸時代の大名行列を再現した「ふるさと時代祭り」が有名な同市は、豊かな自然の恵みを受けたブドウ・桃に代表される果物、富士の湧水で育った水かけ菜など、多彩な特産品も自慢の一つです。

今回紹介するのは、そんな都留市で開催される「つる湧水の里ランフェス」。湧水と山里の癒やしランで、種目も多様。ランニング初心者や親子も楽しく走ることができるランニングイベントです。

本稿では、マイナビふるさと納税担当者が気になったイベントと、ふるさと納税返礼品を紹介していきます。

今回は都留市のイベント「つる湧水の里ランフェス」の詳細と、返礼品などについて調べてみました!

仮装もOK! 笑顔あふれる「第4回つる湧水の里ランフェス」について

第4回つる湧水の里ランフェス

・開催日時：2025年11月23日(日・祝)雨天決行

・開催場所：都留市総合運動公園 やまびこ競技場(スタート・ゴール)

・アクセス：【車】中央自動車道・大月ICよりR139経由約15分 ※臨時駐車場からシャトルバスまたは徒歩

【電車】JR大月駅 → 富士急行「都留文科大学前駅」下車、徒歩20分

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

・参加費：ハーフマラソン5,000円、10km4,000円、2.5km(一般・親子)3,000円、小・中学生1,000円

・エントリー期間：2025年10月10日まで ※エントリー期間内であっても定員に達した場合は受付を終了いたします。

都留市の豊かな自然と名水に囲まれたランニングイベント「つる湧水の里ランフェス」は、今年で4回目を迎えます。

新宿から電車で約90分、車でも1時間強で訪れやすく、日帰りも可能! ハーフマラソン、10km、2.5kmと多様に用意されており、距離や難易度を選んで参加できます。

富士山の伏流水や湧き水群に恵まれた里山を走る特別感を味わえるほか、神野大地氏、柏原竜二氏などの豪華なゲストランナーの参加もあり、また仮装での参加もOK! 仮装ランナー表彰や坂道区間のタイムで表彰される「山の神賞」などユニークな企画が多いのも特徴です。

完走後には無料の豚汁サービスがあり、また地元特産品などが当たるお楽しみ抽選会も開催予定とのことです。

自治体からのメッセージ

都留市の自然に囲まれたコースで、普段味わえない爽快なラン体験を楽しみましょう。ハーフマラソンから親子ランまで、誰でも参加できる多彩な種目で家族や初心者も楽しめ、笑顔あふれる大会で思い出を作れます。また、神野大地氏や柏原竜二氏など著名ランナーと同じ舞台で走る特別な一日を体験することで、刺激と達成感を味わえます。

都留市のふるさと納税返礼品について

地元のから揚げブームの火付け役! 創業30年を迎える事業者「すみちゃんのからあげ」の鶏から揚げ、「つる湧水の里ランフェス」のコースの第2折り返し地点にある温泉「芭蕉月待ちの湯」の入浴回数券を紹介します。

すみちゃんの鶏から揚げ

・提供事業者：すみちゃんのからあげ

・山梨県都留市上谷1763-17

・内容量：250g×5パック

・寄附金額：1万円

一つ一つ丁寧に手作りされた「すみちゃんの鶏から揚げ」です。青森産のもも肉を使用し、やわらかく肉汁たっぷり! 手作りの秘伝のたれ付きです。晩酌のお供に、ご飯のおかずに楽しめる逸品。

【一般入浴回数券】 都留市温泉 芭蕉月待ちの湯

・提供事業者：芙蓉ホテルサービス株式会社

・内容量：12枚

・寄附金額：2万4,000円

松尾芭蕉が詠んだ月を眺めながら、二十六夜山(にじゅうろくやさん)のふもとに沸く温泉を楽しめる入浴回数券です。強アルカリ性の泉質と泉温35度のぬるま湯で、身も心もリラックス。担当者いわく「“山の神”に挑んだあとは、温泉につかり都留を満喫して帰っていただきたいです」とのこと。

今回は山梨県都留市のイベント「第4回つる湧水の里ランフェス」と、返礼品を紹介しました。自然と名水に囲まれた絶景コースを爽快に楽しくラン体験できるイベントです。ハーフランから親子ランまで距離などが選べるのもうれしいポイント。ゲストランナーと走ることで、刺激と達成感も味わえます。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者