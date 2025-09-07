国際親善試合が6日に行われ、アメリカ代表と韓国代表が対戦した。

FIFAワールドカップ26のホスト国として、2大会連続の本大会出場が確定しているアメリカ代表。マウリシオ・ポチェッティーノ監督の下でチーム強化に取り組む同国は、今年7月に行われた北中米カリブ海の王者を決めるCONCACAFゴールドカップで、メキシコ代表に次ぐ準優勝を果たした。対するは、アジア予選を通過して11大会連続のワールドカップ出場を決めた韓国代表。国際Aマッチで14試合無敗と好調を維持する“アジアの虎”が、敵地での親善試合に臨む。

試合は19分に韓国代表のエースがスコアを動かす。敵陣左サイドにポジションを取ったイ・ジェソンにボールが渡ると、ソン・フンミンがDFラインの背後へとスプリント。一瞬の駆け引きを制してスルーパスを引き出し、ペナルティエリア内で左足を一振り。韓国代表が先制に成功した。さらに43分、ボックス手前でパスを受けたソン・フンミンが味方とのワンツーでゴール前に侵入。GKが飛び出してきたタイミングで横パスを選択すると、最後はイ・ドンギョンが押し込んで追加点をマークした。

後半は猛攻を仕掛けるアメリカ代表が主導権を握り、韓国代表をシュート1本に抑え込む。それでも劣勢の時間が続いた韓国代表がクリーンシートを達成し、2－0の勝利を収めた。今後、アメリカ代表は9日に日本代表と対戦。韓国代表も同日にメキシコ代表と対戦する。

【スコア】

アメリカ代表 0－2 韓国代表

【得点者】

0－1 19分 ソン・フンミン（韓国代表）

0－2 43分 イ・ドンギョン（韓国代表）