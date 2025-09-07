リーグ・アンのパリ・サンジェルマン（PSG）は6日、同クラブに所属するフランス代表FWデジレ・ドゥエとFWウスマン・デンベレの負傷状況を発表した。

フランス代表の一員としてFIFAワールドカップ26欧州予選のウクライナ代表戦へと臨んだドゥエとデンベレ。試合は2－0でフランス代表が勝利を収めたものの、両選手はアクシデントに見舞われてしまう。この試合で先発出場を飾ったドゥエは、前半にふくらはぎを負傷してハーフタイムに交代。後半からはデンベレが代わりにピッチへと送り込まれたが、同選手も右のハムストリングを痛めて81分に交代を余儀なくされた。

PSGの発表によれば、右ふくらはぎを負傷したドゥエは約4週間にわたり戦線を離脱する模様。また、右ハムストリングを負傷したデンベレは、約6週間の欠場が見込まれるという。

なお、デンベレは8月31日に行われたトゥールーズ対PSGの一戦で左太ももを負傷しており、ウクライナ代表戦での出場が危ぶまれていた。フランス紙『レキップ』によれば、コンディションに不安が残るなかで同選手を起用したフランス代表指揮官ディディエ・デシャン監督に対し、PSG側は怒りを示しているようだ。

フランス代表は今後、9日にホームでアイスランド代表との対戦を予定。ドゥエとデンベレのチーム離脱を受け、フランスサッカー連盟（FFF）はアル・ナスルに所属するFWキングスレイ・コマンの追加招集を発表している。