フランス代表FWキリアン・エンバペ（レアル・マドリード）が、代表通算ゴール数でティエリ・アンリ氏と並んだ。6日、フランス紙『レキップ』が伝えている。

FIFAワールドカップ26欧州予選グループDの第1節が5日に行われ、フランス代表は敵地でウクライナ代表と対戦した。試合は立ち上がりの10分にミカエル・オリーズの得点で“レ・ブルー”が先制に成功。ゲーム終盤の82分にはエンバペが華麗な個人技から追加点をマークする。結局、そのままスコアは2－0で終了し、フランス代表が欧州予選白星スタートを飾った。

ウクライナ代表戦でのゴールにより、フランス代表における通算得点数を『51』に積み上げたエンバペ。この数字は同国のレジェンドであるアンリ氏と並ぶ歴代2位タイのゴール数となっている。なお、現在26歳のエンバペは91試合目の出場にして51ゴールに到達。オリヴィエ・ジルー（リール）が持つ『57』の歴代最多得点記録にも迫っている。

フランスが誇るレジェンドの記録に並んだエンバペは、「今こそ彼を超えたい」と力強くコメント。「ティエリ・アンリのような選手に並べたことは光栄だ」と喜びを表現した一方、「彼がフランスにとってどれほどの存在かは誰もが知っている。道を切り開き、偉大なことを成し遂げた人物であり、僕は彼に大きな尊敬と憧れを抱いているんだ」とリスペクトも強調した。

また、「このような数字に到達するのは信じられないことだが、僕はそれが好きなんだ。これからも続けたいし、そしてタイトルを取り続けたい。それが僕のモチベーションだ」と今後への意気込みを語っている。