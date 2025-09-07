宮世琉弥「海外に着いたときって、ちょっと不安になるんですけど…」思わずほっこりしたタイのホテルスタッフの対応とは？

俳優、シンガーソングライターの宮世琉弥（みやせ・りゅうび）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 宮世LOCKS!」（毎週水曜23:08頃～）。9月3日（水）の放送では、宮世が最近“美しい”と感じた物事についてトークしました。

――タイで感じた“人の温かさ”

宮世：さあそして今夜は、宮世LOCKS!のスタンダード授業、美術の授業をおこないます！ といっても、今回は生徒のみんなから届いている“美”ではなく僕が最近感じた、琉弥先生の“美”をみなさんに教えたいなと思います。今日は宮城なんですけど、最近はそれこそ“TBS世界バレー応援サポーター”に就任させていただいて、世界バレーを応援しにタイに行ったりしてきたので、“美”は豊富です！

最近僕が感じた美は……タイのホテルマンです！ 海外に着いたときってちょっと不安になるんですけど、ホテルマンの女性の方がすごく明るい笑顔で対応してくれて……。（マネージャーの）ぐっちーと僕の2人でチェックインするときに、カードキーをしまう紙にそれぞれぐっちーと僕の名前を書いて渡してくれたんですけど、自分の紙をパカッて開けたら、名前のところにニッコリマークがついてたんですよ！ やっぱりタイは明るい方とか優しい方が多くて、すごく街が温かかったので、また行きたいなと。“タイ”にまた行き“たい”なと思いましたね。

僕、あまりちゃんと準備できていないままタイに向かってしまったんですよ。そしたら、タイのホテルに着いたときに、ぐっちーさんが、パックとか化粧水とかクレンジングとか洗顔とかシャンプーとかリンスとか全部揃っているセットを日本で買ってきてくれてて、それを渡してくれたんですよ！ すごく優しいなって思ったので、最近はぐっちーさんが人として“美しい”なと。本当に、最近“美”と感じたのは、ぐっちーさんですね。

