歌手でタレント・あのが2日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)に出演。ガールズグループ・ME:Iのライブ参戦を振り返った。

  • あの

    あの

「どうしても行きたい!」「スケジュールをこじ開けてもらって」

ME:Iの大ファンで、なかでもメンバーのMIU(櫻井美羽)を推しているあの。最近、「2025 ME:I 1ST ARENALIVE TOUR “THIS IS ME:I”」の神奈川・Kアリーナ公演に参戦したそうで、「う(MIU)からLINEが来たのよ。“ライブがあるので来れませんか?”って。行くっしょ! 推しから来たわけだから、即答で行きます! じゃん」と回顧。普段はライブにめったに行かないというが、「どうしても行きたい! って言って。マネジャーさんにスケジュールをこじ開けてもらって」と打ち明けた。

ライブ当日は、同じくME:Iファンで、ロックバンド・ヤバイTシャツ屋さんのありぼぼと行くことに。現在、ありぼぼは第1子妊娠中のため、「ずっと会ってなかった」というが、ライブに誘ったところ、ペンライトやうちわを用意して同行してくれたという。あのは、「とにかくめちゃくちゃかわいくて。特にうは、ずーっと美しい。彫刻かのように美しい。笑っちゃうレベルで美しいのね。どこを切り抜かれても、全部エレガントというかクールな感じで」と推しのライブに大満足した様子だった。

また、ライブ中のMCで、MIUが、「うってよく言ってくれる大好きな人とか来てくれてて……」と話してくれたそうで、あのは、「ええ～!? 僕のこと? みたいな」と大照れ。ライブ終了後は、関係者あいさつに誘われ、「僕もライブ終わりに、あいさつ来てくれるときの気持ちわかるから。疲れてるだろうなと思って。今回は行かないでおこうかなって」と話しつつ、「ありぼぼちゃんが、“行こうかな”って言ってきて。僕も行くか～って(笑)。しゃべれる自信ないけど」と緊張しながら楽屋に向かったことを明かした。

関係者があいさつ待ちをしているなか、「ソワソワしながら準備してたの。ちゃんと感想言えるといいなって」と語ったあの。しかし、「とても楽しかったです」「とても勉強になりました」としか言えなかったそうで、「ドシッとしたかったのに、情けないよ。情けなさで泣きそう」「ここがすごかったとか、かわいかったとか、当たり障りなくていいから言えばよかった」と“先輩”として反省しきり。「やっぱりあいさつは行くべきじゃないな。ラジオも3年ぐらいやってるでしょ? さすがにもっとうまくしゃべれるかと思ったら、全然ダメだった(笑)。僕を過信しすぎた」と苦笑いで振り返っていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。

【編集部MEMO】
2023年4月にスタートした『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』。ラインナップ発表会見に出席したあのは、「しゃべるのがつたないほうなんですけど、それ(そんな自分がパーソナリティを務めること)もまた新しい試みだなと思うのでありがたいです」と心境を述べ、番組ゲストに迎えたい人を聞かれると、「願望は本田圭佑さん」「言ってることがすごくデカくてカッコいい。完璧なのに抜けてるというか、お茶目だからすごくかわいらしくて、お話してみたいです」と目を輝かせていた。

あの「情けなさで泣きそう」「全然ダメだった…」　“反省”した出来事を告白
「髪の毛つかまれて…」　佐久間宣行氏、25年前の韓国で“ぼったくり被害”
「すごい!」「クレイジージャーニー?」 三四郎・小宮&ジャンポケ・太田、後輩芸人のセレブエピソードに驚がく
チョコプラ長田は「ある」　松尾は「ない」　2人の意見が分かれる“欲”とは
あの、“年齢非公表”の理由「一番年下なのになぜか…」 “芸名”の由来も明かす
三四郎・小宮、13年前の“ブチギレ事件”を謝罪「ごめんなさい」「別に嫌いなわけじゃない」
「あれがマジで人生のピーク1位」　チョコプラ長田、“最高の幸せ”だった出来事を告白
ジャンポケ太田、最近“なくした物”は「アルファード」　過去には妻・近藤千尋から制裁も
「この金は何?」「吉野家も…」チョコプラ長田、稼いでいるがゆえの“金銭感覚”を明かす
「こんな人になりたい」「常に私たちのことも…」　渡辺直美、共演した大物スターに憧れと感謝
渡辺直美、『ピカルの定理』で起こった“衝撃の事件”「あれはヒドかった(笑)」
渡辺直美、大ブレイクした“ビヨンセ”の苦悩「めっちゃ怖かった」「あそこに立たされて…」
関連画像をもっと見る