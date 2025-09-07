あの「情けなさで泣きそう」「全然ダメだった…」　“反省”した出来事を告白

歌手でタレント・あのが2日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)に出演。ガールズグループ・ME:Iのライブ参戦を振り返った。

あの

「どうしても行きたい!」「スケジュールをこじ開けてもらって」

ME:Iの大ファンで、なかでもメンバーのMIU(櫻井美羽)を推しているあの。最近、「2025 ME:I 1ST ARENALIVE TOUR “THIS IS ME:I”」の神奈川・Kアリーナ公演に参戦したそうで、「う(MIU)からLINEが来たのよ。“ライブがあるので来れませんか?”って。行くっしょ! 推しから来たわけだから、即答で行きます! じゃん」と回顧。普段はライブにめったに行かないというが、「どうしても行きたい! って言って。マネジャーさんにスケジュールをこじ開けてもらって」と打ち明けた。

ライブ当日は、同じくME:Iファンで、ロックバンド・ヤバイTシャツ屋さんのありぼぼと行くことに。現在、ありぼぼは第1子妊娠中のため、「ずっと会ってなかった」というが、ライブに誘ったところ、ペンライトやうちわを用意して同行してくれたという。あのは、「とにかくめちゃくちゃかわいくて。特にうは、ずーっと美しい。彫刻かのように美しい。笑っちゃうレベルで美しいのね。どこを切り抜かれても、全部エレガントというかクールな感じで」と推しのライブに大満足した様子だった。

また、ライブ中のMCで、MIUが、「うってよく言ってくれる大好きな人とか来てくれてて……」と話してくれたそうで、あのは、「ええ～!? 僕のこと? みたいな」と大照れ。ライブ終了後は、関係者あいさつに誘われ、「僕もライブ終わりに、あいさつ来てくれるときの気持ちわかるから。疲れてるだろうなと思って。今回は行かないでおこうかなって」と話しつつ、「ありぼぼちゃんが、“行こうかな”って言ってきて。僕も行くか～って(笑)。しゃべれる自信ないけど」と緊張しながら楽屋に向かったことを明かした。

関係者があいさつ待ちをしているなか、「ソワソワしながら準備してたの。ちゃんと感想言えるといいなって」と語ったあの。しかし、「とても楽しかったです」「とても勉強になりました」としか言えなかったそうで、「ドシッとしたかったのに、情けないよ。情けなさで泣きそう」「ここがすごかったとか、かわいかったとか、当たり障りなくていいから言えばよかった」と“先輩”として反省しきり。「やっぱりあいさつは行くべきじゃないな。ラジオも3年ぐらいやってるでしょ? さすがにもっとうまくしゃべれるかと思ったら、全然ダメだった(笑)。僕を過信しすぎた」と苦笑いで振り返っていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。