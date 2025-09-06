大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、右肩のインピンジメント症候群で故障離脱中の佐々木朗希投手がリハビリ登板に励んでいる。ただ、目に見える結果を出せていないこともあり、さらに風当たりが強まっているようだ。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。

佐々木は8月中旬から3Aでリハビリ登板を開始しているが、1~3戦目は計8失点。日本時間9月3日に臨んだ4戦目はこれまでで最長の5回まで投げたものの、初回に2ランを2本被弾し4失点を喫するなどピリッとしない投球だった。

同メディアは「ロサンゼルスタイムズのジャック・ハリス記者によると、デーブ・ロバーツ監督は佐々木の調子について楽観視していないという。同記者は『ロバーツ監督は、昨夜の佐々木のプレーは期待していたレベルに達していないと言った。チームは今後の対応について検討中だが、現時点ではメジャー復帰の予定はない』と綴っている」と言及。

続けて、「ネット上の反応は苛立ちから皮肉まで様々だ。一部のファンはこのルーキーを失敗作と評する一方で、3Aに留まるよう提言する者もいた。ロバーツ監督の発言によって佐々木がすぐに復帰することはなくなったこと、チームのプレーオフ進出はさらに困難になったことが明らかになり、この苛立ちはさらに増した」と記している。

