大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、シーズン終盤で厳しい戦いが続いており、デーブ・ロバーツ監督が語気を強めている。その対象となっているのが、テオスカー・ヘルナンデス外野手とマイケル・コンフォート外野手だ。米メディア『ドジャース・ウェイ』のカトリーナ・ステビンス記者が言及した。

ヘルナンデスは8月のコロラド・ロッキーズ戦での失策が試合の敗因となり、ロバーツ監督は「右投手に対して明らかに対応できていない。2日間のリセットが助けになるかもしれない」と述べ、シリーズ最終戦でベンチに下げた。ドジャースはその試合に辛勝し、スイープを免れた。

一方で、左翼手の守備について問われたロバーツ監督は「当然、同じことが言える」と明言した。具体名こそ出さなかったが、今季122試合出場で打率.192、10本塁打、OPS.627と低調なコンフォートを指しているとみられる。

厳しい声が集まるコンフォートについてステビンス氏は「希望は徐々に薄れつつあるものの、ドジャースがコンフォートを放出する時間はまだ残されている。ドジャースファンは、彼がポストシーズンで5番打者として出場する姿を想像すらできないが、球団はその現実を強行する構えだ」と言及した。

【関連記事】

【了】