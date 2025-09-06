このまま“出番なし”…？ヤクルト、いまだ1軍出場ゼロの選手（1）“超大物”が…

レギュラーシーズンの佳境に入っている2025年のプロ野球。今季も主力の故障や不調など、様々な要因で選手の入れ替えが行われ、多くの選手が一軍の舞台を経験している。一方で、開幕から二軍暮らしが続き、一軍未出場の選手も少なくない。ここでは、ここまで一軍出場がない東京ヤクルトスワローズの選手を紹介したい。

川端慎吾

・投打：右投左打

・身長／体重：185cm／86kg

・生年月日：1987年10月16日

・経歴：市立和歌山商

・ドラフト：2005年高校生ドラフト3巡目（ヤクルト）

近年は代打の切り札として存在感を示していた川端慎吾。プロ20年目の今季は、ここまで一軍から声はかからず、二軍調整が続いている。

2005年高校生ドラフト3巡目でヤクルトスワローズに入団すると、高卒6年目の2011年に初めて規定打席に到達した。

2015年には全143試合に出場し、打率.336、195安打、8本塁打、57打点の活躍で首位打者、最多安打、三塁手部門のベストナイン、ゴールデングラブ賞に輝いた。

しかし、2017年に椎間板ヘルニアを発症。以降は故障に悩まされるシーズンが続いた。

それでも、2021年には代打として役割を確立し、同年は91試合出場で打率.372、1本塁打、18打点と驚異的な数字をマーク。2023年も限られた打席の中で打率.319、2本塁打、16打点と結果を残した。

しかし、昨季は61試合の出場で打率.224と成績を落とすと、今季は開幕から二軍暮らしが続いている。まずはファームで状態を上げ、再び一軍で輝きを放ちたい。

