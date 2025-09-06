バルセロナは6日、2025－26シーズンのトップチームの背番号を正式に発表した。
近年財政問題に苦しむバルセロナは、今夏も選手登録問題に直面。新加入選手のイングランド代表FWマーカス・ラッシュフォードとスペイン人GKジョアン・ガルシアは、開幕節直前まで登録できない事態となり、移籍市場最終盤でGKイニャキ・ペーニャのレンタル移籍が決まったことで、GKヴォイツェフ・シュチェスニーもようやく第3節にベンチ入りを果たした。
さらに、残る新加入選手のルーニー・バルジもようやくラ・リーガに選手登録されたようで、スペイン『ムンド・デポルティーボ』は、「バルサはラ・リーガから登録承認の通知を受け取った」と報じてる。今回発表された背番号リストで、バルセロナでの番号は「28」に決定した。同選手は以前に「ユースチームでプレーするためならバルセロナとは契約しなかった」と語っており、トップチームでのプレーを強く望んでいたが、晴れて9月14日に行われる第4節バレンシア戦から出場可能となる。
今シーズンのバルセロナの背番号は以下の通り。
▼GK
1 マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン
13 ジョアン・ガルシア
25 ヴォイチェフ・シュチェスニー
▼DF
3 アレハンドロ・バルデ
4 ロナルド・アラウホ
5 パウ・クバルシ
15 アンドレアス・クリステンセン
18 ジェラール・マルティン
23 ジュール・クンデ
24 エリック・ガルシア
▼MF
6 ガビ
8 ペドリ
16 フェルミン・ロペス
17 マルク・カサド
20 ダニ・オルモ
21 フレンキー・デ・ヨング
22 マルク・ベルナル
▼FW
7 フェラン・トーレス
9 ロベルト・レヴァンドフスキ
10 ラミン・ヤマル
11 ハフィーニャ
14 マーカス・ラッシュフォード
28 ルーニー・バルジ