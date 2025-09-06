バルセロナは6日、2025－26シーズンのトップチームの背番号を正式に発表した。

近年財政問題に苦しむバルセロナは、今夏も選手登録問題に直面。新加入選手のイングランド代表FWマーカス・ラッシュフォードとスペイン人GKジョアン・ガルシアは、開幕節直前まで登録できない事態となり、移籍市場最終盤でGKイニャキ・ペーニャのレンタル移籍が決まったことで、GKヴォイツェフ・シュチェスニーもようやく第3節にベンチ入りを果たした。

さらに、残る新加入選手のルーニー・バルジもようやくラ・リーガに選手登録されたようで、スペイン『ムンド・デポルティーボ』は、「バルサはラ・リーガから登録承認の通知を受け取った」と報じてる。今回発表された背番号リストで、バルセロナでの番号は「28」に決定した。同選手は以前に「ユースチームでプレーするためならバルセロナとは契約しなかった」と語っており、トップチームでのプレーを強く望んでいたが、晴れて9月14日に行われる第4節バレンシア戦から出場可能となる。

今シーズンのバルセロナの背番号は以下の通り。

▼GK

1 マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン

13 ジョアン・ガルシア

25 ヴォイチェフ・シュチェスニー

▼DF

3 アレハンドロ・バルデ

4 ロナルド・アラウホ

5 パウ・クバルシ

15 アンドレアス・クリステンセン

18 ジェラール・マルティン

23 ジュール・クンデ

24 エリック・ガルシア

▼MF

6 ガビ

8 ペドリ

16 フェルミン・ロペス

17 マルク・カサド

20 ダニ・オルモ

21 フレンキー・デ・ヨング

22 マルク・ベルナル

▼FW

7 フェラン・トーレス

9 ロベルト・レヴァンドフスキ

10 ラミン・ヤマル

11 ハフィーニャ

14 マーカス・ラッシュフォード

28 ルーニー・バルジ