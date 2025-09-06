第3節ラージョ戦のスタメン[写真]=Getty Images

　バルセロナは6日、2025－26シーズンのトップチームの背番号を正式に発表した。

　近年財政問題に苦しむバルセロナは、今夏も選手登録問題に直面。新加入選手のイングランド代表FWマーカス・ラッシュフォードとスペイン人GKジョアン・ガルシアは、開幕節直前まで登録できない事態となり、移籍市場最終盤でGKイニャキ・ペーニャのレンタル移籍が決まったことで、GKヴォイツェフ・シュチェスニーもようやく第3節にベンチ入りを果たした。

　さらに、残る新加入選手のルーニー・バルジもようやくラ・リーガに選手登録されたようで、スペイン『ムンド・デポルティーボ』は、「バルサはラ・リーガから登録承認の通知を受け取った」と報じてる。今回発表された背番号リストで、バルセロナでの番号は「28」に決定した。同選手は以前に「ユースチームでプレーするためならバルセロナとは契約しなかった」と語っており、トップチームでのプレーを強く望んでいたが、晴れて9月14日に行われる第4節バレンシア戦から出場可能となる。

　今シーズンのバルセロナの背番号は以下の通り。

▼GK
1　マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン
13　ジョアン・ガルシア
25　ヴォイチェフ・シュチェスニー

▼DF
3　アレハンドロ・バルデ
4　ロナルド・アラウホ
5　パウ・クバルシ
15　アンドレアス・クリステンセン
18　ジェラール・マルティン
23　ジュール・クンデ
24　エリック・ガルシア

▼MF
6　ガビ
8　ペドリ
16　フェルミン・ロペス
17　マルク・カサド
20　ダニ・オルモ
21　フレンキー・デ・ヨング
22　マルク・ベルナル

▼FW
7　フェラン・トーレス
9　ロベルト・レヴァンドフスキ
10　ラミン・ヤマル
11　ハフィーニャ
14　マーカス・ラッシュフォード
28　ルーニー・バルジ