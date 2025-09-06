相次ぐ食品の値上げで「家計管理が大変」と感じている方は多いのではないでしょうか。帝国データバンクの調査によると、2025年8月に値上げされる家庭向け飲食料品は1010品目と、前年同月の約1.5倍に増加しています。

食費に加え、水道光熱費やガソリン代も上がる中、節約を意識するのは自然な流れです。しかし、食費は健康を守るための大切な支出でもあります。今回は、家計における「食費」に注目し、理想的な割合と無理なく取り組める節約の工夫をご紹介します。

◆エンゲル係数とは？

エンゲル係数とは、家計全体の支出の中で「食費がどのくらいの割合を占めているか」を示す指標です。生活にどれだけゆとりがあるか、支出のバランスはどうかを考える手掛かりになります。計算式は以下の通りです。

・エンゲル係数＝食費÷消費支出×100（％）

◇日本の平均エンゲル係数

総務省の「家計調査 家計収支編（2024年）」の「世帯主の年齢階級別 1世帯当たり1カ月間の収入と支出（二人以上の世帯・勤労者・無職を含む）」で確認した平均エンゲル係数は「28.3％」です。

この数値は、次のデータから算出されました。

・1カ月の平均食費：約8万5040円

・1カ月の消費支出全体：約30万243円

さらに、世帯人数別に食費の平均金額とエンゲル係数を見てみましょう。

◇世帯人数別の食費の平均金額とエンゲル係数はいくら？

世帯人数別の1カ月当たりの食費の平均金額とエンゲル係数は、以下の通りです。

【世帯人数別の食費の平均金額（エンゲル係数）】

・2人世帯：7万5374円（28.0％）

・3人世帯：8万7876円（28.3％）

・4人世帯：9万6328円（28.2％）

・5人世帯：10万5480円（29.3％）

・6人以上：11万8265円（32.1％）

人数が増えることでまとめ買いや料理の効率化により1人当たりの食費は抑えられますが、全体の支出に占める割合を見ると、大人数世帯ほど食費の負担感は高まることが分かります。

◇食費はどのくらいが適正なの？

食費は家族の年齢や世帯構成、好みなどで大きく変わるため、「うちの食費は高いの？安いの？」と迷う人も多いものです。まずは、自分の家庭のエンゲル係数を出してみましょう。

仮に1カ月の消費支出が32万円で、エンゲル係数が「30％」だとすると、食費は9万6000円になります。ここから2～3％分を減らすとすれば、目標は8万6400～8万9600円です。

目安としては、日本の平均に近い28％前後を参考にするとよいでしょう。「あと数％だけ食費を抑えてみよう」と考えると、無理なく節約が続けられます。

◆食費を節約するための工夫4選

食費を節約するには、以下の4つを試してみましょう。

◇工夫1：予算を決める

1カ月の食費の上限を決め、さらに1週間ごとの目安も立ててみましょう。枠を決めると「この範囲でやりくりしよう」という意識が働き、自然とムダ買いを防げます。

◇工夫2：自炊を中心にする

食費の節約に一番効くのはやはり自炊です。といっても、全てを自炊に切り替える必要はありません。外食を週1回減らすかわりに、スーパーのお総菜を取り入れるなど、無理なくできる工夫から始めるのが長続きのコツです。

◇工夫3：買い物は週1～2回にまとめる

買い物に行く回数が増えるほど「ついで買い」が増えてしまいます。まとめ買いをして週1～2回に抑えることで、ムダを減らせます。買い物前には簡単な献立を考えてリスト化しておくと、買い忘れも防げて効率的です。

◇工夫4：食材を最後まで使い切る

「買った食材をムダにしないこと」も大切です。野菜の皮や茎をスープに使ったり、余った食材を冷凍保存して次の献立に生かしたりするだけで、食費は大きく変わります。フードロスを減らすことは、節約だけでなく環境にも優しい取り組みです。

◆まとめ

食品の値上げは今後もしばらく続きそうです。2025年10月には3000品目を超える見込みで、4月に次ぐ大きな値上げラッシュになると予想されています。とはいえ、食費は健康にも直結する大切な支出です。少しの工夫でムダを減らしたり、買い方を見直したりするだけでも家計はぐっと楽になります。無理のない方法で、上手にやりくりしていきたいです。

参照：株式会社帝国データバンク「食品主要195社・価格改定動向調査」

文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）

会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。

文＝舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）