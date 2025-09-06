松平健 意外な私生活を明かす「溜めていたビデオを観て寝落ちすることも」

TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局で放送中のラジオドラマ番組「NISSAN あ、安部礼司～BEYOND THE AVERAGE～」（毎週日曜17:00～17:55放送）。8月31日（日）の放送回のタイトルは「許せない、ちっちゃな悪事ありますか？」。幅広い世代で愛される「マツケンサンバⅡ」でもおなじみの俳優・松平健さんがスペシャルゲストとして初出演。この記事では、プライベートについて語ったトークパートを紹介します。ごく普通のサラリーマンの日常を描いたラジオドラマ「NISSAN あ、安部礼司～BEYOND THE AVERAGE～」。舞台は東京・神田神保町にある中堅企業「大日本ジェネラル」。サラリーマン・安部礼司が、流行や変化の波にもまれながら、前向きに生きる姿を描いた成長コメディです。今回、松平さんが演じたのは、普段は優しくて大人しく、陽気にサンバを踊り、“仏のマツケン”と呼ばれているが、かつては社内の悪事を暴き、成敗する“暴れん坊部長”の異名もあった、大日本ジェネラルの社史編纂室・松平部長。今もこっそり小さな悪事を成敗しているという松平部長に、安部礼司が後輩のプレゼンの応援を頼み込み……というストーリー。番組のエンディングトークで、出演者からの「無駄な夜更かしはしますか？」という質問に対し、松平さんは「無駄な夜更かしはあまりしないけど、（録画して）溜めていたビデオを観ていて、そのまま寝落ちすることもあります」と明かしました。また、健康法について聞かれると「最近はジムには行っていないけれど、歩くことはずっと続けています」と回答。飾らない生活習慣に、スタジオは和やかな雰囲気に包まれました。番組では他にも、松平さんが今回のラジオドラマ出演を振り返る場面もありました。松平健さんが出演する新作舞台「大逆転！戦国武将誉賑（だいぎゃくてん！せんごくかーにばる）」が、東京・明治座で上演されます。コロッケさん、久本雅美さん、檀れいさんとともに4座長として登場します。上演期間は9月20日（土）～10月19日（日）まで。詳細は公式サイトをご確認ください。＜番組概要＞番組名：NISSAN あ、安部礼司 ～BEYOND THE AVERAGE～放送日時：毎週日曜 17:00～17:55番組Webサイト：http://www.tfm.co.jp/abe/