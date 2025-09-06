大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、サンディエゴ・パドレスと激しい地区優勝争いを繰り広げている。現在は首位に立っているドジャースだが、まだパドレスが逆転優勝を果たす可能性は残っている。米メディア『トータル・プロ・スポーツ』のクレスウェル・マッコイ記者が言及した。

ドジャースは現在、ポストシーズンを見据えて戦っているが、パドレスは地区優勝に全力を注いで試合に臨んでいる。ドジャースがピッツバーグ・パイレーツとの試合で苦戦する中、差はさらに縮まる危険性がある。

さらに、ドジャースの今後のスケジュールも厳しいものとなっている。ドジャースはフィラデルフィア・フィリーズ、サンフランシスコ・ジャイアンツといった強敵との対戦を控え、パドレスはミルウォーキー・ブルワーズやニューヨーク・メッツとの連戦を迎える。

気の抜けない試合が続くドジャースについてマッコイ氏は「パドレスがわずか数ゲーム差で迫っており、安定した戦いを続ければ首位に立つ可能性もある。パイレーツがドジャースを苦しめているため、ドジャースが負け続ければすぐに順位を落とす恐れがある」と言及した。

【関連記事】

【了】