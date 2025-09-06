大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは後半戦に入り、今一つ波に乗れない戦いが続いている。打線の中軸を担うフレディ・フリーマン内野手も、思うように白星を積み上げられていない現状にため息をついているようだ。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。

ドジャースは日本時間4日時点で、2位サンディエゴ・パドレスに2.5ゲーム差をつけナショナルリーグ西地区首位に立っている。しかし、同3、4日には同中地区最下位のピッツバーグ・パイレーツに連敗を喫するなど不調は続いている。

同メディアは「ドジャースに一体何が起こっているのか？昨日は球界最弱チームの一つを相手に7点を挙げたが、今日は1点も取れないチームへと変貌を遂げている。試合後、この状況について尋ねられたフリーマンは、野球というスポーツはシンプルだが高いレベルで試合を遂行するのは難しいと指摘した」と言及。

続けて、「野球というスポーツは難しいけど、その概念は単純だ。ボールを打つことも、捕ることも、必要な時にヒットを打つこともできる。今夜は明らかにそれができなかったけど、ただ明日へ進むだけだ。ここしばらく、僕たちは全くまとまりがないから、もっといいプレーをしないといけない」というフリーマンのコメントを伝えている。

