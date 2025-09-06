「あまり自信がなかったのでリリースしていなかった…」アイナ・ジ・エンド スタッフに背中を押された楽曲とは？

アイナ・ジ・エンドがパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「東芝ライフスタイル アイナ・ジ・エンドの『ほな、また』」。日々の他愛もない話から、日常で大切にしていることなどを、リスナーからのメッセージも交えながらまったりとトークするプログラムです。時に、自身の音楽や最近の活動、アイナ・ジ・エンドが今この人と話したいと思うゲストなども招いていきます。9月6日（土）の放送では、「ほなまたリクエスト」のコーナーを実施。リスナーが選んだお気に入りのアイナ楽曲を紹介しました。今回の放送では、リスナーから寄せられたメッセージとアイナ・ジ・エンドの楽曲リクエストを紹介していきました。まずは、「神様」のリクエストからです。＜リスナーからのメッセージ＞「神様」はアイナちゃんの曲のなかで一番好きです。3拍子のリズムが安定感や安心感を与えてくれます。目の前に問題があって焦ってしまったとき、悩んでしまったとき、苦しいとき、このリズムのおかげで乗り越えられたことがたくさんあります（16歳 女性）アイナ：ありがとう！ 16歳ってことは高校1年生かな？ こういう子にも「神様」が届いているのはすごく嬉しいし、本当におっしゃるとおりで、絶対3拍子のリズムのほうが聴いている人は心地よいと思ったので嬉しいです！久しぶりに聴いたけど、「神様」のストリングスが本当に美しいんですよね。大好きだなあ。実は私、この曲にあまり自信がなかったのでリリースしていなかったんですけど、avex traxのスタッフの方にデモを聴いてもらったときに「いい曲じゃん！」と言われてアルバムに入れてもらいました。リリースできたのはavex traxのおかげです。ありがとう！続いては、アイナ・ジ・エンドの「Retire」のリクエストを紹介します。＜リスナーからのメッセージ＞私は「Retire」が大好きです。イントロの単調で癖になるリフからサビでブワッと音が広がっていく感じが大好きで、気持ちを上げたいときにたくさん聴いています。サビの終わりの「かっこいいまま果てたいの」というフレーズが大好きです（20歳 女性）アイナ：ありがとう！ 「Retire」もセカンドアルバム（『THE ZOMBIE』）の曲なんだけど、嬉しいね。実はギターの人の体を5人くらいで叩いた音を入れていたりとか、あまりやったことがないレコーディング要素がたっぷり入った曲なんですよ。“隠れいびつ曲”と私は思っているんですけど、そんな曲を見つけてくれてありがとう！ Dメロの「Retire retire retire retire」って歌っているところが大好きなので、よかったら聴いてください！ あそこのオカモトレイジさんのドラムが最高です！続いてのリクエストは、同じく『THE ZOMBIE』に収録の「彼と私の本棚」です。＜リスナーからのメッセージ＞本当に歌詞がかわいい。最初に歌詞を見たときの衝撃たるや！ 何度聴いても最初から最後までもだえ苦しんでいます。なんなん、アロマオイルって！ もどかしい！ MUSIC VIDEOもかわいいです！ そして本が読みたくなります。アイナさんが読書好きと知ってから、私もしばらく読んでいなかった本を読むようになりました。特にベースとドラムが大好きです。最近、中古のベースを買って練習しているのですが、いつかこんな風に楽しく弾けるようになりたいです。いろんなキラキラした感性を引き出してくれる素敵な1曲です。いつでも笑顔になれて最高です！（36歳 女性）アイナ：ありがとう！ たしかに歌詞が女の子っぽいよね。あなたと私のまだ浅い関係の時点で、あなたの脳みそに私の読んできた本をぶち込んでやるというね。私の感性をあなたに入れてあげる、私でいっぱいにしてあげるという恐ろしい曲なんですよね（笑）。それをかわいいマインドで書いてみました。そういうところをもだえ苦しんでもらえて嬉しいです。かと思いきや、「すっかり疲れちゃった君の アロマオイルでもなれたら」なんていう表情も出てくるので、疲れたあなたにぜひ聴いてほしいです。最後のリクエストは、アイナ楽曲の「残して」でした。＜リスナーからのメッセージ＞男女が出会って別れるまでのショートフィルムのテーマ曲だと知りました。その情景を表すような単語が歌詞に散りばめられていて切なく、「過去を撫で付かない」という歌詞が印象的で大好きです（60歳 女性）アイナ：ありがとう！ こちらはショートフィルムのドラマに書きおろした曲だったんですけど、私も大好きな曲です。言ってくれている通り、情景を表すような単語にすごくこだわって作ったんですよね。「君がいる部屋 さよならホームラン」ってね。「あなたとの思い出をスカッと忘れてやるわよ」っていう、強気なマインドから始まって、だけどやっぱり思い出しちゃうよねっていうね。思い出しちゃうからあなたの残像を私に残しておいてよっていう、そんな曲を作ってみました。今日はアイナ・ジ・エンドの曲をいっぱい聴いてもらって、こんな幸せな時間はなかなかないです。一緒に耳を研ぎ澄ませて曲を聴けるのは、「ほな、また」しかない気がする。稀有な時間をありがとう！＜番組概要＞番組名：東芝ライフスタイル アイナ・ジ・エンドの「ほな、また」放送日時：毎週土曜18：00～18：30パーソナリティ：アイナ・ジ・エンド番組Webサイト： https://tfm.co.jp/honamata/番組公式X：@honamata_tfm