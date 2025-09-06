今日の運勢は？ 9月7日（日）12星座占いランキング！ 第1位は魚座（うお座）！ あなたの順位は何位？

2025年9月7日（日）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）9月7日（日）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の莉瑠（リル）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は魚座（うお座）！ あなたの星座は何位……？調子の良い運気です。今日は自分の時間を大切に過ごすとインスピレーションが冴えわたります。瞑想をするなど、心が落ち着く時間を過ごしてみましょう。成長につながるような運気です。今日は学びが深まりやすい1日なので、読書をしたり、とことんリサーチをしたり、いろいろなものに触れる時間を大切に過ごしてみましょう。恋愛運が好調です。趣味や子育てが充実しやすい運気なので、充実した気持ちになれそうです。今日は心が求めていることに素直に耳を傾けてみましょう。人付き合いが広がりやすい運気なので、楽しいことが多くなりそうな1日となるでしょう。新しい趣味や関心ごとにも出会えそうなので、今日はアンテナを張って過ごしてみましょう。対人運が好調でコミュニケーションも広がっていくような運気です。今日は特に1対1の対話が弾みやすい運気なので、パートナーや大切な人との時間を大切に過ごしてみましょう。趣味が充実しやすく友達付き合いも活発な1日となりそうです。今日は好きなことをとことん楽しんでみましょう。新しく勉強を始めてみるのも良さそうです。仕事運が好調で忙しさが目立ちそうな1日となりそうです。今日はいろいろとやることも多い1日となりそうなので、体力面で注意をしましょう。早めに寝ることもおすすめです。金運が好調な1日ですが、今日はお金に関する見直しや、今後の自己投資について考える機会を持つと良さそうです。気分転換に好きなものを食べてリフレッシュをするのもおすすめです。マイペースに過ごしましょう。家でのんびりする時間を持つのも良さそうです。部屋の片付けや、普段は後回しにしている書類の整理などを進めてみるのもおすすめです。内省がテーマの日。今日はこれまでを少し振り返ってみて、不要に感じるものなどがあれば手放してしまいましょう。感情面でのモヤモヤは紙に書き出してみることがおすすめです。今日は誰かの言葉が心に引っかかってしまったり、モヤモヤしたりしやすいので、なるべく1人の時間を持つのがおすすめです。心が落ち着くことをして過ごしましょう。今日は身体と心を休めることが大切です。しっかり睡眠を取り、胃腸に優しいものを食べてゆったりと過ごしてみましょう。足湯やヘッドマッサージもおすすめです。明日の皆既月食の影響を受けるので、不要なものは捨てたり、手放せたりすると良さそうです。心と身体をゆっくりと休ませることも心掛けましょう。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。SATORI電話占い月間ランキング連続1位。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/