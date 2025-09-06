乃木坂46井上和「焼肉に行ったら絶対に頼むようになったもん（笑）」初めて食べたときから大好きになった“宮城名物”とは？

乃木坂46の井上和（いのうえ・なぎ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎月1週目の月曜～木曜 22:15頃～）。9月4日（木）の放送では、8月2日（土）、3日（日）に開催された「真夏の全国ツアー2025」宮城公演に来てくれた生徒（リスナー）と電話をつなぎ、宮城公演の思い出を語り合いました。
＜リスナーからのメッセージ＞
「『真夏の全国ツアー2025』宮城公演に“和うちわ”を持って参戦しました♡ 2日目に和うちわと『指差して』と書いたスケッチブックを持っていたら、にゃん先生が気づいてくれて、指差し＆胸に手を当てて会釈をしてもらえました！ 大好きなにゃん先生からレスをもらえたことが、うれしくて仕方がなくて……『ありがとう』を伝えたくてメールをしました。届いているといいな♡ これから先もずっと大好きです」（山形県 18歳）
◆宮城公演に参戦したリスナーに逆電！
井上：ありがとうございます！ 前日（9月3日（水）放送）の授業で、牛タンのメッセージを送ってくれたリスナーちゃんですね！ 宮城公演に参戦してくれたということで、そのお話もしたいですし、牛タンの感想もちょっと聞きたいなと思います（笑）。まだ神宮公演の真っ最中なのでライブのネタバレはできませんが、話せる範囲でライブの感想も聞いていきたいと思います！ もしもーし！
リスナー：もしもし！
井上：お話できてうれしいよ～！ 和うちわを持ってライブに来てくれたの？
リスナー：はい、持って行きました！
井上：ありがとう！ 職員さん（番組スタッフ）から写真をもらったんだけど……なに!? こんなかわいくしてくれたの（笑）!?
リスナー：はい（笑）。作りました！
井上：和うちわが進化してる（笑）！ キラキラだよ～。しかも、めっちゃ懐かしい……初期の29枚目シングルとかの生写真だよね!?
リスナー：はい！ 10thバスラのときに作って、それ以来使っています。
井上：そんな前から!? ありがとう！ 周りに乃木坂46カラーの紫のヒラヒラもついて、かわいいです!! ありがとうございます。
井上：宮城公演には誰かと行ったの？
リスナー：母と2人で行きました！
井上：そうなんだ！ お母さんも乃木坂46が好きだったりする？
リスナー：私が乃木坂46の映像を観ていたり、ライブに連れて行ったらハマっちゃって！
井上：へぇ～！ ちなみに、お母さんは誰推しですか？
リスナー：同じ「SCHOOL OF LOCK!」をやっている（賀喜）遥香先生です！
井上：うれしい～（拍手）！ この「乃木坂LOCKS!」をご家族で推してくれているということですね（笑）。
井上：そういえば、牛タンを食べたんだよね？ どうだった？
リスナー：おいしかったです！ 初めて本格的で柔らかい牛タンを食べて感動しました！ あと、テールスープもおいしくて……。
井上：わかる！ それこそ、私はツアーで宮城に行くまで、牛タンというものを食べたことがなかったのね。だから“牛タン？ それはなんぞや!?”って思っていたの（笑）。
リスナー：私もです！
井上：そうだよね！ 焼肉は家族で行ったりしてた？
リスナー：たまに行きます。
井上：私もそこまで頻繁じゃないけど行く機会があって、お父さんお母さんが焼いて「これは何？」「これは硬いやつ」「これは何？」「それは柔らかいやつ」みたいな（笑）。でも、カルビとかハラミが多くて、タンを食べたことがなかったの。
リスナー：（タンは）大人が食べているイメージですよね？“これは果たしておいしいのだろうか？”って思いながら（子どもの頃は）見ていて。
井上：めっちゃ分かる！ 私もそういうイメージがあったから、宮城に行ったときに“チケット制になるくらいタンがおいしいの!?”って思ったんだけど、もう牛タンがおいしすぎて！（初めて食べた）あの日から、私は世界が変わりました（笑）。
リスナー：私も世界が変わりました（笑）！
井上：ね！ 焼肉に行ったら絶対に頼むようになったもん（笑）。
井上：最後に、私に伝えたいことはありますか？
リスナー：あります！
井上：お、何でしょう？
リスナー：にゃん先生をティザーで見たときからずっと大好きで、神宮公演でも和うちわを持って愛と感謝を伝えるので、受けとめてもらえたらうれしいです！ あと、ヘアアレンジも楽しみにしています♡
井上：ハハハ（笑）。神宮ではヘアアレンジも頑張りたいなと思います！ またたくさんお話しましょうね、ありがとうございました！
リスナー：ありがとうございました！
