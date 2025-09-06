マセラティMC12ストラダーレ、モントレーで開催のオークションにて7億7000万円を記録

マセラティ「MC12ストラダーレ」が、カリフォルニアで開催されたモントレー・カー・ウィーク2025において、注目の落札結果を残した。ブロード・アロー・オークションズ（ハガティ社の子会社）が主催するモントレー・ジェットセンター・オークションで、2005年式の1台が520万ドル（約7億7000万円）で取引されたのである。これは、これまでの同車種における最高額を更新する結果となった。

【画像】最も高値で取引されたマセラティMC12ストラダーレ（写真8点）

MC12ストラダーレは、2004年と2005年にそれぞれ25台ずつ、合計50台のみが生産された極めて希少なモデルだ。搭載される5988cc V12エンジンは最高出力630ps/7500rpmを誇り、マセラティのエンジニアリングとデザイン哲学を体現している。ホワイトを基調にブルーのアクセントをあしらったボディは、1959年から1961年に製造された伝説的な「バードケージ タイプ61」へのオマージュであり、ブランドの歴史とモータースポーツの遺産を強く意識させる造形だ。登場から20年を経てもなお、世界のコレクターや愛好家を惹きつけてやまない理由がそこにある。

今回の落札額は、従来の取引額を大きく上回るものとなり、MC12ストラダーレが持つ独自の価値を改めて示すこととなった。オークション会場に漂っていた熱気は、単なる価格以上に、このモデルが象徴する文化的・歴史的価値を反映していたに違いない。

MC12ストラダーレは、FIA GT選手権で2004年から2010年まで圧倒的な存在感を放った「MC12 GT1」をベースに開発された公道仕様車である。GT1はコンストラクターズカップを2度、ドライバーズチャンピオンシップを5度、チームチャンピオンシップを6度獲得し、さらにスパ24時間レースで3勝を挙げるなど、通算22勝・14タイトルという輝かしい戦績を残した。その戦闘力と血統を受け継いでいることが、ストラダーレの稀少性と市場価値を一層高めている。

今回のオークション結果は、コレクターズカーとしての評価だけではなく、スポーティな伝統、希少性、そして技術革新を融合させたスーパーカーへの関心が世界的に高まっていることを映し出している。近年のクラシックカー市場では、ブランドの歴史や価値がこれまで以上に重視される傾向にあるが、マセラティはそうした流れの中で確固たる地位を再び示したといえる。

現行のラインアップに目を移すと、マセラティはSUV「グレカーレ」や「グラントゥーリズモ」、新型コンバーチブル「グランカブリオ」といった幅広いモデルを展開する一方で、V6ネットゥーノエンジンを搭載する「MCPURA」や、サーキット専用の限定車「MCXtrema」など、パフォーマンスの最前線を象徴する車も送り出している。今回のMC12ストラダーレの落札結果は、こうした現代のモデルが背負うブランドの伝統的価値を改めて照らし出すものでもある。

価格そのものに注目が集まりがちではあるが、MC12ストラダーレの本質は数字以上のところにある。モータースポーツから公道へと流れ込む情熱、希少性と技術革新の結晶、そしてマセラティが一貫して提示してきた「時代を超える美と力」。今回のオークションは、その全てを再認識させる契機となった。