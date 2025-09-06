大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間2日、2022年シーズンに在籍していたアンドルー・ヒーニー投手とマイナー契約を結んだことが現地複数メディアに報じられた。当面は3Aでプレーする見込みだが、ポストシーズンでは救世主になる可能性もありそうだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

同メディアは「MLBネットワークのブライアン・ケニー氏はこの移籍について語り、昨季大活躍した別の注目されていない投手と比較した」としつつ、「ドジャースがヒーニーを獲得するのを見て、何か企んでるなと思ったよ。彼はプレーオフの5回と6回を投げるだろう。ファンは昨季のランドン・ナック投手みたいに、『こいつは一体どこから来たんだ？』って思うだろう。彼は素晴らしい存在になる」というケニー氏の見解を紹介。

続けて、「ナックはレギュラーシーズンで69イニングを投げ防御率3.65を記録した後、10月にはブルペンを休ませるためにリリーフに回ってイニングを稼ぎ、チームは最終的に8度目のワールドシリーズ優勝を決めた。もしヒーニーが本当に2025年版のナックになれば、四半世紀ぶりのWS連覇というドジャースの希望は一気に高まるだろう」と指摘している。

現在のドジャースは先発ローテーションは万全に戻りつつある一方、リリーフ陣は故障者や不振選手が目立っている。ヒーニーはこうした現状を変える存在になることができるだろうか。

【関連記事】

【了】