大阪府の南部・南河内(みなみかわち)地域に位置する大阪狭山市(おおさかさやまし)は、大阪市中心部への良好なアクセスと、自然豊かで穏やかな雰囲気が魅力のまち。

市のシンボルの「狭山池」周辺では、春になると1,300本もの桜が咲き誇り、大阪府内随一の桜の名所としても人気で、「狭山池まつり」など、年間を通してさまざまなイベントが行われているのも特徴です。

今回紹介するのは、そんな大阪狭山市出身のフォトアーティスト寅貝真知子(とらがいまちこ)さんがプロデュースする、没入型デジタルアート作品の展示イベント「南河内LIVE ART EXPO」。

何枚もの写真を色や質感に分けて再構成した絵画のような作品である「ローレフォト作品」で、大阪狭山市の魅力を感じることができるイベントです。

本稿ではマイナビふるさと納税担当者が気になったイベントと、ふるさと納税返礼品を紹介していきます。

今回は大阪狭山市の「南河内LIVE ART EXPO」の詳細、返礼品などについて調べてみました!

まちの美しさをアート作品で! 「南河内LIVE ART EXPO」について

南河内LIVE ART EXPO

・開催日時：2025年9月16日 12時～17時

・開催場所：大阪・関西万博会場内「ギャラリーWEST」屋外展示スペース

・大阪府大阪市此花区夢洲中1

※予約なし(自由入場)

※大阪・関西万博への入場には、別途万博入場チケットと来場日時予約が必要です。

・アクセス：Osaka Metro中央線 夢洲駅下車すぐ

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

大阪南部の隣接する6市町村(大阪狭山市、富田林市(とんだばやしし)、河内長野市(かわちながのし)、太子町(たいしちょう)、河南町(かなんちょう)、千早赤阪村(ちはやあかさかむら))が一体となり、芸術作品の展示を行う「南河内LIVE ART EXPO」。

大阪狭山市は、市出身でフォトアーティストの寅貝真知子さんがプロデュースした、市内の中学生から募った言葉や、市の名所などを織り込んだデジタルアート作品「天空の曼陀羅絵図～眠れる水の都・大阪狭山市」を展示。ローレフォト作品として、過去から現在へとつなぐストーリー映像に市の魅力を込めて作られています。

「大阪・関西万博の『ギャラリーWEST』でアート作品を見て、体験していただくことを通じて、空と水、そして人々の想いがつくる大阪狭山市の美しさを、市民の皆さんには再発見として、市外の人には新たな魅力として、感じていただきたいです」と担当者は語っていました。

自治体からのメッセージ

大阪狭山市は、市出身でフォトアーティストの寅貝真知子さんがプロデュースした、市内の中学生から募った言葉や、市の名所などを織り込んだデジタルアート作品「天空の曼陀羅絵図～眠れる水の都・大阪狭山市」を展示します。大阪狭山市の魅力や歴史、市民の想いが込められたアートの中に入り込むようなイメージの体験型企画をぜひ楽しんでください。

大阪狭山市のふるさと納税返礼品について

「南河内LIVE ART EXPO」で展示されるアートと同じプロデューサーの作品が届く返礼品を紹介します。大阪狭山市の四季を撮影した800枚以上の写真を元に制作。複数の写真を組み合わせることで、この場所に流れた時間と、そこに立った時の特別な空気が感じられる作品です。

1－A5 大阪狭山市×ローレフォト 天空のツリーハウス

・提供事業者：TREE

・内容量：A5サイズ写真作品1枚

・寄附金額：1万円

2−A4 大阪狭山市×ローレフォト 天空のツリーハウス

・提供事業者：TREE

・内容量：A4サイズ写真作品1枚

・寄附金額：1万2,000円

大阪狭山市を舞台にし、オリジナルアレンジを加えたシリーズ「天空のツリーハウス」のA5サイズ/ A4サイズの写真作品です。日常生活をファンタジーに変える架空世界を表現したローレフォト作品は、すべて撮影した写真だけで作られているのが特徴。本当に実在する場所やモノから作っている架空の世界を楽しむことができます。

今回は大阪府大阪狭山市のイベント「南河内LIVE ART EXPO」と、返礼品を紹介しました。何枚もの写真を色や質感に分けて再構成した絵画のようなローレフォト作品を鑑賞し、大阪狭山市の美しさを感じることができます。市民の方々のまちを愛する気持ちが詰まっているのも魅力的! 現地に行くことが難しい場合は、返礼品の「天空のツリーハウス」でも楽しめます。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてくださいね。

ライター：マイナビふるさと納税担当者