嵐の松本潤が主演を務めるTBS系日曜劇場『19番目のカルテ』(毎週日曜21:00～)の第7話が8月31日に放送された(※以下、ネタバレあり)。

ドラマは、富士屋カツヒト氏による連載漫画『19番目のカルテ 徳重晃の問診』が原作の、医療における19番目の新領域である総合診療科を舞台にしたヒューマン医療エンターテインメント。松本演じる魚虎総合病院の総合診療医・徳重晃が、問診を通して病気を診るだけでなく、患者の心や生活背景などから最善を見つけ出し、生き方そのものにも手を差し伸べていく。

31日に第7話が放送。夏休みを取った徳重(松本潤)は、離島の診療所に師匠の赤池(田中泯)を訪ねる。島は徳重にとって、総合診療医として歩み始めた原点のような場所だった。徳重と赤池は軽口をたたき合ったり、畑仕事をしたりと、和やかな時間を過ごす。しかし、徳重の中に、診療所を閉めるつもりだという赤池のふとした動作や言葉から、小さな違和感が積もっていく。

その頃、徳重の留守を預かった滝野(小芝風花)は、康二郎(新田真剣佑)からの依頼で、手術に不安を抱える患者・小田井の診療に加わることになる。滝野が奮闘する中、次期院長選に向け、収益重視の東郷(池田成志)が勢いを強め、院内には緊張感が漂い始める……というストーリー。

その後、フェリーで島を離れる前に、徳重は診療所の赤池と話をする。赤池は、自分の聴診器を徳重に渡し、「もう、お前と話すことはない」とそれ以上の会話を拒もうとする。そんな赤池から異変を感じ取っていた徳重は、自分は医者だといい、「あなたと、まだ話すことがあります」と赤池に迫る。

そして徳重は、赤池が右肋骨下の肝臓をかばうような動きをしていたこと、15秒間の呼吸の数が座っている時と横になっている時で違うことなどを指摘。さらに徳重が、黙ったままでいる赤池に、現時点で想定される病名が「バッド・キアリ症候群」であることを告げると、赤池は興奮して「帰れ！」と声を荒らげる。それでも徳重はひるまず、「死ぬかもしれないんですよ。だから、先生……本当のことを、聞かせてください」と手を差し伸べるが、赤池は徳重の手を払って「お前には、話さない」と突き放し、そのまま床に倒れこんでしまうのだった。

SNSでは、徳重と赤池の緊張感漂う会話シーンが話題に。「赤池先生と徳重先生のシーンがすごくて引き込まれた……」「2人の思いがぶつかって泣けてくる」「息をのんで見ていた」「圧巻すぎて呼吸忘れたわ」「師弟のシーン、本当にすごかった……」「赤池先生は愛弟子に心配かけたくなかったんだよね」「徳重先生、つらいけど頑張って対峙してる」などのコメントが並んでいた。

