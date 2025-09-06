乃木坂46井上和「ヤバいうますぎる～！」大好きな“おはぎ”をラジオで実食！「こんなおはぎ初めて食べた!!」

乃木坂46の井上和（いのうえ・なぎ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎月1週目の月曜～木曜 22:15頃～）。9月3日（水）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介。ここでは、にゃん先生が大好きな“おはぎ”について語りました。＜リスナーからのメッセージ＞「先日までの地方公演お疲れさまでした！ にゃん先生は“おはぎ好き”ということですが、宮城県の『さいちのおはぎ』は買えましたか？」（福島県）※さいちのおはぎ…スーパーマーケット「主婦の店 さいち」で販売しているおはぎ井上：私が「真夏の全国ツアー2025」宮城公演のときに「さいちのおはぎ」を食べられたか、気になってくださっているんですね？ どうだったんでしょう？ 食べられたのでしょうか？ 答えは、食べられませんでした……。もう1回言います、食べられませんでした。私は3年前「夏の全国ツアー2022」の宮城公演でさいちのおはぎを食べて感動し、そこから、食べられなかったけど自分の足で宮城に行ったり、この「乃木坂LOCKS!」もそうですし、「乃木坂工事中」（テレビ東京系）だったり、他の音楽番組でも、いたるところで“さいちのおはぎに感動した”というお話をさせていただいきました。それで、（宮城公演で）さいちのおはぎを食べたいと思って行ったのに……（ケータリングに）ない！ ビックリしました。井上：ただ、わがままなことは言ってはいけない。だって、宮城でライブをさせていただいている身ですから……。でもさぁ、2年も言ったんだよ!?「さいちのおはぎが食べたい！」って2年も。しかも、先月の「乃木坂LOCKS!」でも「さいちのおはぎが楽しみです！ ウフフ♪」みたいな話をさせていただいたんですけど。でも、そうですよね……うぬぼれちゃいけなかった。どれだけ「さいちのおはぎが食べたい」と言ったところで買えないですよねって（心のなかで）思いながら、「くそーーっ！ 食べたかった～!!」もう本当に悔しくて結構泣きそうになりましたよ（笑）。でも、これでまた宮城の地に戻らなければいけない理由ができました！ ということで、また絶対に宮城で公演をしたいし、宮城でさいちのおはぎが食べたい（笑）！ 宮城のファンのみなさま、ありがとうございました！ 私は宮城が大好きです♡――ガラガラ（教室の扉が開く音）井上：え、なんだなんだ!? えー！ 私の手元に……おはぎが!!井上：職員さん（番組スタッフ）によると、これは『さいちのおはぎ』ではないですが、さいちからおはぎの製法を学んだ関東のスーパーで売られているおはぎ。“関東で食べられる”さいちのおはぎ。おはぎ検定に合格した人だけが握っているとのことです。うれしい～！ 私の目の前におはぎが届きました!! 食べていいんですか!? 食べますよ!?やったぁ！ 私はきな粉が好きなので、きな粉をいただきます♪ やばい美味しそう……すごいあんこだ！ いただきます……おいしい！ うまぁ♡井上：あんこもいただきます。ヤバいうますぎる～！ やっぱり、私はおはぎが大好きです♡ ということで、さいちのおはぎは食べられませんでしたが、私がいろいろ愚痴を言っていたら用意してくださいました（笑）。もう最高！ ありがとうございます!!――ここで「おひとりさま天国」（乃木坂46）をオンエア♪井上：この曲は乃木坂46で「おひとりさま天国」です。このおはぎ本当においしい！ 特にきな粉がすごい！ 私こんなおはぎ初めて食べた!! ご飯があって、その周りにあんこがあって、その周りにきな粉があるの。しかも、このきな粉の色がすごく濃いんですよ。だからか風味が強いというか、きな粉の香りがものすごくて、めっちゃおいしかった～。うれしい……ちょっと報われました（笑）。ありがとうございます！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info