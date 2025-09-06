大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間2日、故障離脱していたマイケル・コペック投手が戦線に復帰した。安定感を欠いているブルペンの立て直しが期待されているが、場合によっては今オフにチームを追われる可能性があるかもしれない。米メディア『ニューズウィーク』が報じた。

昨季途中にドジャースに加入したコペックは、昨オフに1年520万ドルの契約を新たに結んだ。だが、迎えた今季は右肩のインピンジメント症候群により出遅れると、7月には右膝炎症で離脱。直後に右膝半月板の手術を受けたことでさらに離脱期間がかさんでいる。

同メディアは「ブリーチャーリポートのティム・ケリー記者は、ドジャースが今オフコペックとの契約を打ち切るだろうと示唆した」としつつ、「コペックは2024年から2025年にかけ、レギュラーシーズンでは計32試合に登板し防御率0.87を記録している。昨季はワールドシリーズへ向け、ブルペンの重要な歯車として活躍していた。しかし、月曜日に故障者リスト（IL）から復帰したコペックが残り試合で健康を維持できない場合、ドジャースが彼との再契約にどの程度の関心を持つのか疑問に思うのも当然だ」というケリー記者の見解を紹介。

続けて、「ドジャースはブルペンに才能ある選手が揃っているので、コペックに高額の報酬を支払う意思のあるチームがあるならば、フリーエージェントで彼を失っても困ることはないだろう」と指摘している。

