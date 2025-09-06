滋賀県のほぼ中央に位置する近江八幡市(おうみはちまんし)は、古くから陸上と湖上の交通の要衝という地の利を得て、中世以降に多くの城が築かれ、織田信長公が築いた天下の名城「安土城跡」など国の史跡が点在しているまち。

日本の原風景のヨシ原が広がる西の湖(にしのこ)の水郷地帯と、八幡商人の活躍を今に伝える八幡堀や商家の町並みの他、ヴォーリズ建築や豊臣秀次公が築いた八幡山城跡など、豊かな自然と歴史文化遺産に恵まれています。

今回紹介するのは、近江八幡市で創業した和菓子店「たねや」と、バームクーヘンで有名な「クラブハリエ」のフラッグシップ店「ラ コリーナ近江八幡」。焼きたてのバームクーヘンやカステラなどのおいしいスイーツを味わえるだけでなく、自然に学び、触れ合えるテーマパークです。

本稿では、マイナビふるさと納税担当者が、気になった観光スポットとふるさと納税返礼品を紹介していきます。

今回は、近江八幡市の観光スポット「ラ コリーナ近江八幡」の詳細と、スイーツの返礼品について調べてみました!

自然を愛し、自然に学び、人々が集う繋がりの場! 「ラ コリーナ近江八幡」について

ラ コリーナ近江八幡

・滋賀県近江八幡市北之庄町615-1

・アクセス：【車】名神高速道路 八日市IC／竜王IC／八日市IC／蒲生スマートICから約30分

【公共交通機関】JR「近江八幡駅」からバスで約10分

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

滋賀県内でも人気の観光地の一つ「ラ コリーナ近江八幡」。おいしいスイーツを味わえるのはもちろんのこと、八幡山から連なる丘に、緑深い森を夢みて木を植え、小川を作り、生き物たちが元気にいきづく田畑を耕している本スポットは、自然あふれるフォトジェニックな世界観を楽しんだり、自然を身近に感じたりできるお菓子屋さんです。

甲子園球場3個分もの広大な敷地内には、本スポットのシンボルとも言える、草屋根が特徴的なメインショップをはじめ、近江八幡の原風景を再現した田んぼや畑、焼きたてのバームクーヘンが楽しめるバームファクトリーやフードガレージなどが点在。緑豊かな自然の中で、ここでしか味わえないスイーツを楽しむことができます。

また、自然や世界とのつながりや未来へ向けて描く夢など「ラ コリーナ近江八幡」をより深く知ることができるガイド ツアーや、ワークショップ、イベントなども随時開催しています。

イベント実績は下記です。

＜ラ コリーナ棚田散策と寄せ植えワークショップ＞2025年4月26日、27日、5月3日、4日、10日、11日、6月21日、7月26日、9月14日、15日

＜ラコ夏2025＞2025年7月20日

近江八幡の名店が大集合。世界大会「クープ・デュ・モンド・ドゥ・ラ・パティスリー」の優勝者たちが腕を競う氷彫刻大会や、グランシェフ 山本 隆夫氏の誕生日ファンイベント。

＜春のおとずれ、近江の祭＞2025年3月15日

近江八幡市の伝統文化「左義長まつり」をより多くの人に知ってもらうためのお祭り。

イベントやワークショップの開催情報にも、ぜひ注目してみてください。

自治体からのメッセージ

近江八幡で創業した和菓子店「たねや」と、バームクーヘンで有名な「クラブハリエ」のフラッグシップ店。ラ コリーナはイタリア語で丘を意味し、約3万6,000坪という広大な敷地に、ショップ、見学ができる工場、カフェなどが点在するお菓子のテーマパークです。田んぼなど、緑や自然をモチーフとした敷地内は歩いているだけでも楽しく、ここでしか味わえない、焼きたてバームクーヘンや限定のスイーツメニューなどもあり連日多くの方にお越しいただいています。

近江八幡市のふるさと納税返礼品について

「ラ コリーナ近江八幡」でも味わえる「クラブハリエ」のバームクーヘンを紹介します。しっとりやわらかな食感は、日本人の好みに合うよう試作をかさねる日々から生まれたものなのだそう。昔ながらの製法で一層一層ていねいに職人が焼き上げる自慢の味わいを堪能できます。

【クラブハリエ】バームクーヘンmini 12個入 シェアボックス 個包装

・内容量：バームクーヘンmini×12個

・寄附金額：2万円

手のひらサイズの「バームクーヘンmini」を詰め合わせた「シェアボックス」です。最低限の資材で届く本セットは、事業者の「捨てられるものを減らし、もっとシンプルにお菓子をお届けしたい」との思いから生まれたのだとか。

【クラブハリエ】バームクーヘンmini 8個入 個包装

・内容量：バームクーヘンmini×8個

・寄附金額：1万3,000円

伝統の味わいを手軽に味わえるよう、食べやすさを追求した手のひらサイズの「バームクーヘンmini」。ふわふわしっとりのおいしさはそのまま! 個包装のセットなので、贈り物にもおすすめとのこと。

今回は滋賀県近江八幡市の観光スポット「ラ コリーナ近江八幡」と、スイーツの返礼品を紹介しました。焼きたてのバームクーヘンなど自慢のスイーツだけでなく、まちの原風景を再現した田んぼや畑といった美しい自然も楽しめるテーマパークです。現地に行くことが難しい場合は、返礼品のセットでバームクーヘンを味わうこともできます。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてくださいね。

ライター：マイナビふるさと納税担当者