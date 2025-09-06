モロッコ代表が5日、FIFAワールドカップ26への出場権を獲得した。

FIFAワールドカップ26アフリカ予選・グループEの第7節が行われ、モロッコ代表はホームでニジェール代表と対戦した。試合は26分にニジェール代表が退場者を出し、その3分後にイスマエル・サイバリの得点でモロッコ代表が先制に成功。38分には再びサイバリが追加点を挙げ、前半で2点のリードを奪う。後半に入ってもモロッコ代表が立て続けにゴールを決め、試合は5－0で終了。ホームチームが大勝を収めた。

今節の勝利によりアフリカ予選で6連勝を達成したモロッコ代表。グループ2位のタンザニア代表とは8ポイント差が付いたため、予選2試合を残して本大会への出場を決めた。また、モロッコ代表は26年大会におけるアフリカ勢初の出場権獲得国となる。

なお、グループAはエジプト代表が2位に5ポイント差をつけて首位を快走。グループBでは首位のコンゴ民主共和国代表と2位のセネガル代表が勝ち点差「1」のデッドヒートを繰り広げている。グループCは南アフリカ代表、グループDはカーボベルデ代表、グループFはコートジボワール代表、グループGはアルジェリア代表、グループHはチュニジア代表、グループIはガーナ代表が首位に立っている。