ヨグマタ相川圭子 自身が主宰した世界最大級の平和の祭典「クンブ・メーラ」を振り返る

TOKYO FMグループの「ミュージックバード」で放送のラジオ番組「目覚めの時間～ヨグマタ相川圭子のアセンションプリーズ」。ヨガ・瞑想の世界的第一人者で、数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークをはじめグローバルに活躍しているヨグマタ相川圭子がアシスタントの林勇太とともに、より豊かに生きるための知恵や考え方を伝える番組です。

今回の放送では、兄弟弟子・パイロットババジとの思い出やヨガの本質について語りました。

◆兄弟弟子・パイロットババジを偲ぶ

相川圭子は、女性で史上初めて「究極のサマディ（悟り）」に達した、現在世界で会える唯一のヒマラヤ大聖者。インドではヨグマタ（ヨガの母）と称されています。仏教やキリスト教の源流である5000年の伝統をもつヒマラヤ秘教の正統な継承者で、2007年にはインド最大のスピリチュアル協会から最高の聖者の称号「マハ・マンダレシュワル」を授かりました。

今回の放送では、相川の兄弟弟子である、マハヨギ・パイロットババジとの関係性について言及しました。ババジは2024年8月20日に逝去し、「マハサマディ」と呼ばれる肉体を脱いで神意識になる境地に入りました。「肉体を離れたんですけども、長い間、お友達でした。私が38歳の頃ですね」と振り返ります。

相川とババジとの初めての出会いは、テレビ撮影でした。テレビ番組でおこなわれた「究極のサマディ」のデモンストレーションを支援するために生徒を連れて参加し、その後ヒマラヤに招かれたといいます。そこで修行を積み、やがて自らも「アンダーグラウンドサマディ」（完全に密閉された神聖な地下窟に何日もとどまり、梵我一如の状態になる）を公開で実践するようになりました。相川は「真理を公開でみんなに知らせるという、すごく不思議な展開になりましたね」と笑顔で語ります。

さらに話題は、インドで3年に一度開催される世界最大級の平和の祭典「クンブ・メーラ」にも及びました。クンブ・メーラでは、4億人もの人々が集まり、河川敷にはインド政府の支援により電気や下水道、道路が整備され、信者たちはテントを張って1ヵ月間滞在します。「信者さんは聖者の話を聞いたり沐浴をしたりするんです。ババジとずっとそういうことをしていたんですけども、今年はババジがいなくなってしまったので私が主宰という立場でみなさんに祝福（ブレッシング）を与えました」と説明します。

「常にババジがこういうことをやっていたんだなって」と語りつつ、その存在の大きさを実感したといいます。

◆魂の友からのメッセージを受け継いでいく

相川はこれまで、アメリカやロシアをはじめ世界各地でセミナーを開き、人々に悟りの大切さを伝えてきました。「人間は特に悟る力がある存在」と語り、「人生を無駄にしないで、本当の磨き方をしてください」と呼びかけます。内側を輝かせることこそが、自らの運命を切り開く道だと説いています。活動の根底には、ババジからのメッセージがあります。相川は「これからも頑張っていかないといけない」と前を見据え、常に成長と実践を重ね続けています。

相川にとってババジとは、単なる語らいの友ではなく、“魂の友”でした。「トップにいるという共通点を持ち、みんなに祝福（ブレッシング）を与える存在」であると語ります。ときには率直な対話ができる特別な関係だっただけに、その存在を失ったことに「ちょっと残念というか、もっと喋っておけばよかった」と心情をのぞかせる場面もありました。

◆欠けたものは内側から満たす

今回は、相川がヒマラヤ秘教の教えを通じて伝えられる「マインドフルネス」の本質についても触れました。相川は「静寂を内側に作り出すこと、それがマインドフルネスです」と強調します。長年ヨガと瞑想を実践し、聖者ババジとの出会いを経て、自らもその深みに入ってきた経験から語られる言葉には説得力があります。

また、ババジの素直で純粋な姿勢から様々なことを学んだともいいます。インドではヒンディー語しか話さないババジも、世界を巡るなかで英語を使い、より多くの人々と心を通わせてきました。その歩みが「今、世界に花開いている」といいます。そして、コロナ禍を経て人々が瞑想に親しみを持つようになった今だからこそ、「ババジの代わりに“本物”をお伝えしていかなければならない」と決意を語りました。

さらに、「今は女性の時代。私自身、飛びついたら一生懸命やる性格なのでね」と女性としての視点も大切にしているようで、その姿勢からは、時代の流れに呼応する自然な力強さが感じられます。さらに、日々をどう生きるべきかについて「過去を引きずらず、今目の前のことを地道に一生懸命やること。その達成感がハッピーにつながります」と語りました。

ヨガの本質についても触れ、「ヨガとはバランスです。欠けたものを外から補うのではなく、内側から満たしていくことが真理なのです」とも。そして「私たちのなかにはそういう力があってそれを目覚めさせてあげるのが大切なことなんです。あなたのなかには素晴らしい存在があって、英知があって愛がある。それこそが平和なんです」と強調します。慰めを外に求めるのではなく、内なる力を目覚めさせること。それが相川からのメッセージでした。

最後に、「受け取る力とは、自分を信じ、相手を信じ、そしてより尊い存在を信じること。そのとき祝福（ブレッシング）が訪れるのです」と結び、リスナーに心の目覚めを呼びかけました。

