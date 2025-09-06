ウィメンズ・スーパーリーグ（WSL）開幕節が5日に行われ、チェルシー・ウィメンとマンチェスター・シティ・ウィメンズが対戦した。

イングランド女子サッカーの新シーズンが幕を開ける。昨季はリーグ6連覇を成し遂げ、今季は通算10度目の優勝を目指すチェルシー。在籍3年目を迎えるFW浜野まいかは、開幕戦から左のアタッカーとして先発に名を連ねた。対するは、2016年以来のWSL制覇を狙うマンチェスター・シティ。FW藤野あおばがメンバーから外れた一方、MF長谷川唯とGK山下杏也加はスタートからの起用となった。

日本人対決となった強豪クラブ同士の一戦は、31分にアギー・ビーバー・ジョーンズの得点でチェルシーが先制。そんななか、64分に浜野がチームへ追加点をもたらす。カタリナ・マカリオのフリックからヴィーケ・カプテインが右サイドを突破。右足で送ったクロスはニアの混戦を抜け、ファーでフリーとなった浜野へと繋がる。最後はダイレクトで冷静に流し込み、チェルシーがリードを広げた。

その後、マンチェスター・シティも70分に相手のオウンゴールで反撃。しかし、そのまま試合は2－1で終了し、チェルシーが開幕白星スタートを飾った。なお、浜野、長谷川、山下はフル出場した。次節、チェルシーは14日にアウェイでアストン・ヴィラと対戦。マンチェスター・シティは12日にホームでブライトンと対戦する。

【スコア】

チェルシー・ウィメン 2－1 マンチェスター・シティ・ウィメンズ

【得点者】

1－0 31分 アギー・ビーバー・ジョーンズ（チェルシー）

2－0 64分 浜野まいか（チェルシー）

2－1 70分 オウンゴール（マンチェスター・シティ）