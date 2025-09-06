宮世琉弥 世界バレーで「日本の強さがめちゃくちゃ生きている」「諦めてない表情がすごく“美”」

俳優、シンガーソングライターの宮世琉弥（みやせ・りゅうび）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 宮世LOCKS!」（毎週水曜23:08頃～）。9月3日（水）の放送では、宮世が最近“美しい”と感じた物事についてトークしました。

――“後悔”の一言で決まったテーマ

宮世：今日はいつもの宮世LOCKS!の教室を飛び出して、なんと僕の地元・宮城から授業をお届けしています！ なんで急に宮城？ って思う生徒（リスナー）も多いと思いますけど、実は今日、宮城の「ASUTO MUSIC PARK 2025（アストミュージックパーク2025）」（※8月30日、31日開催。宮世は31日に出演）という音楽フェスに出演することになっていまして！ 僕の出演はまだなんですけど、今回はせっかくなので、宮城から授業をお届けしようと思います！

番組内でお届けしているのは、宮世琉弥の新曲「GRAVITY」です！

この曲は、僕が“TBS世界バレー応援サポーター”をさせていただくなかで、選手の方たちの練習風景だったり、試合している姿だったり、試合会場の裏側だったりを近くで見て、感じたことを綴ったリリックになっています。生徒のみんなからも曲を聴いた感想が届いているので、ここで1通紹介します！

＜リスナーからのメッセージ＞

「GRAVITY」リリースおめでとうございます。爽快感のある曲で前向きに進もうと思える曲でした。私は中学生のときバレーボール部に所属していて、毎日先生に怒られて泣いての日々でした。

GRAVITY の歌詞にある「後悔さえ僕を作るならあの日の涙も無駄じゃなかったんだ」という歌詞に心を打たれ、過去の経験をこれから生かしていこうと思いました。素敵な曲をありがとうございます。たくさん聴きます。（18歳）

＜宮世からのメッセージ＞

ありがとうございます！ すごく嬉しいです！ リリックを書いたときは、バレーボール選手の方たちを思って書いたんですけど、“後悔さえ”っていう言葉が出てきた瞬間、この曲のテーマが一瞬で決まりましたね。

今回、ネーションズリーグから世界バレーまで見ていても、やっぱり日本の強さがめちゃくちゃ生きててますよね！ 第2戦目とかも正直危なかったんですよ。最初2セット取られたところから取り返して逆転勝利したんですけど、そのときに諦めていない選手の表情だったり、プレースタイルがすごく“美”だなって思いました。

この収録の時点ではまだ結果はわからないんですけど、引き続きまだ世界バレーは終わっていないので、みんなで応援しましょう！

