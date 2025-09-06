ニューカッスルに所属するイングランド代表DFダン・バーンが、今夏に話題を集めたスウェーデンFWアレクサンデル・イサクの移籍劇について言及した。5日、イギリス『ガーディアン』がコメントを伝えている。

2022年夏からニューカッスルで活躍したイサクは、今夏の移籍市場でリヴァプール移籍の可能性が浮上。プレシーズンのアジアツアーを欠席し、個人練習を続けると、自身のインスタグラムでニューカッスルへの不満を表明。これに対してクラブも声明を発表するなど、両者の溝は深まるばかりだった。

移籍市場最終盤に入り、リヴァプールはイギリス史上最高額の1億2500万ポンド（約258億円）の移籍金を提示し、ニューカッスルと合意。移籍市場閉幕直前にこの騒動は決着を迎えた。一部報道では、イサクの行動を巡り、ニューカッスルの選手間でも意見がわかれているとも伝えられていた。

そしてイングランド代表の活動に参加中のバーンは、この夏のイサク騒動が「終わってよかった」と語りつつ、以下のように続けた。

「サッカーに長く携わっているからこそ、選手キャリアが短く、それぞれの選手に達成したい目標があることは理解している。アレックス（イサクの愛称）は仲間であったし、チームを支えてくれた彼の存在はありがたかった。彼が何を望んでいるかはわかっているし、これからの幸運を祈っているよ」

「敵意はないよ。僕自身もニューカッスルファンなので、ファンの気持ちを理解しているつもりだ。僕はクラブとこの街を守りたいと思っているし、ファンもニューカッスルのためにプレーしてくれる選手を求めている。サポーターがなぜストレスを感じていたのかは理解できる。リヴァプール戦以外での彼の幸運を祈っているよ」