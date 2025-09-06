自分のために持ってきてくれたケーキを投げつける…遊井亮子が印象に残っているシーンを明かす　『浅草ラスボスおばあちゃん』

東海テレビ・フジテレビ系ドラマ『浅草ラスボスおばあちゃん』(毎週土曜23:40～24:35)。このドラマで物語のキーマンとなる悪徳区議・熊田久美役を演じるのが、去年デビュー30周年を迎えた俳優・遊井亮子だ。その遊井が今作に込めた思いや魅力について語った。

もし議員だったら…

――印象に残っているシーンは?

8話の元秘書・佐々木さんとのシーンは、とても印象に残っています。彼を怒らせるためにわざと挑発し、最終的には、私のために持ってきてくれたケーキを投げつける場面です。そのケーキは、熊田が大好きなもので、わざわざ買ってきてくれたのに…ひどいですよね(笑)。もちろん撮影は1発OKでした!

――もし遊井さんが議員だったら、どんな政策に取り組みたい?

今はSNSの影響もあり、小さなことでもすぐに大きな問題になってしまいますよね。そのせいもあり、子どもたちが自由に遊べる環境が減ってしまったように感じますね。昔は地域の大人たちが自然と見守ってくれていましたが、今は親が“自衛のために子どもを囲って遊ばせる”という形が増えたように思います。だからこそ、治安をより良くして、子どもたちが犯罪などを心配せず、安心して伸び伸びと遊べる社会をつくりたいですね。

「今になってすごく感謝しています」

――人生で人情に救われたことは?

私が子どもの頃は、周りの大人たちが“ダメなものはダメ”ってきちんと叱ってくれました。公園以外の場所でも缶蹴りや追いかけっこをしていましたが、道路に飛び出したら「こら!」と叱ってくれたり、知らない大人でもしっかり守ってくれていました。当時は意識していませんでしたが、思い返すと本当に安心して自由に遊べる環境だったなと。今になってすごく感謝しています。

――視聴者の方へメッセージをお願いします。

ラスボスおばあちゃん・松子さんが奮闘し、周りの人たちを巻き込みながら、気づけばみんなが前向きに進んでいきます。松子さんの元気で活力あふれる言動に心を動かされ、目標や「やりたいこと」を見つける人も出てきます。ぜひこの作品を通して、松子さんから元気をもらい、「一歩踏み出してみよう」「諦めていたことにもう一度挑戦してみよう」と思っていただけたら嬉しいです。

