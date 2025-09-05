大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、正右翼手のテオスカー・ヘルナンデスが攻守で精彩を欠いている。チームを率いるデーブ・ロバーツ監督は、1日でも早く本来の姿を取り戻せるように発破をかけているようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

テオスカーは日本時間4日時点で114試合、打率.246、21本塁打、78打点と打撃で安定感を欠いている。加えて、ここ最近は右翼にフラフラと上がった打球を捕りきれずピンチや失点を招く場面も散見される。

同メディアによると、ロバーツ監督はテオスカーについて「テオは本当に尊敬に値する選手だ。野球の楽しさと鋭さを両立させられる。ここ数か月で、その鋭さを少し失ってしまっているように思う。だから、私はあの鋭さ、闘志、情熱を見たい。どんな結果になっても構わない。とにかく、そういうプレーを見たいんだ。メカニカルな部分は過ぎた。さあ、闘志を燃やそう」とコメントしているとのこと。

また、「何度も話し合った。だから、私たちは良い状態にある。意見は一致している。彼は球団にとっての自分の価値を理解しているし、私が彼に個人的に期待していることも理解している。だから、私たちは足並みを揃えているんだ」と、本人にも直接伝えていることも明かしたという。

